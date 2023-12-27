لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجموعة بريكس، بعد انضمام أعضائها الجدد في عام 2024، سيتجاوز بشكل كبير نظيره في مجموعة السبع.

وقال في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار: «إجمالي الناتج المحلي لدول بريكس في التشكيلة الجديدة سيتجاوز - بالفعل بشكل كبير - إجمالي الناتج المحلي لمجموعة السبع»، بحسب ما أوردت وكالة «تاس الروسية».

أخطاء الولايات المتحدة وحلفائها

وأشار إلى أن حصة دول الجنوب والشرق العالمي في الاقتصاد العالمي الشامل آخذة في النمو، ويحدث هذا على وجه الخصوص بسبب الأخطاء العديدة والخطوات غير المقبولة من قِبل الولايات المتحدة وحلفائها.

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تضم مجموعة بريكس حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وفي أعقاب قمتها التي عقدت 22 و24 أغسطس في جوهانسبرج، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا توسيع المجموعة.

وفي الأول من يناير 2024، ستنضم مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا رسميا إلى المجموعة الاقتصادية الواعدة.