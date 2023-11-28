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بلغاريا تسمح لـ«لافروف» بعبور أجوائها لحضور اجتماع أمني في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 01:04 صباحا
بلغاريا تسمح لـ«لافروف» بعبور أجوائها لحضور اجتماع أمني في أوروبا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يغادر الطائرة (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت صوفيا، مساء الإثنين، أنها سمحت لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتحليق في المجال الجوي البلغاري للسفر إلى سكوبيي، من أجل حضور اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقالت وزارة الخارجية البلغارية في بيان إنّ «التفويض الدبلوماسي للتحليق في الأجواء هو ذو طبيعة مؤقّتة (...) ويندرج في إطار الاستثناءات من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة عليه»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن يشارك سيرغي لافروف في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي سيعقد في عاصمة مقدونيا الشمالية سكوبيه يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر.

وأغلقت معظم الدول الأوروبية مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022. وسبق لمقدونيا الشمالية أن أعلنت أنها ستفتح أجواءها أمام طائرة لافروف ليتمكن من حضور الاجتماع.

والعام الماضي منعت بولندا وزير الخارجية الروسي من المشاركة في اجتماع وزاري مماثل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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