نمو مبيعات الأعياد بنسبة 3.1% في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

بيَّنت معطيات أولية أن المبيعات خلال فترة الأعياد في الولايات المتحدة هذه السنة ارتفعت بنسبة 3.1%، في زيادة قوية ولكنها بسيطة تعكس الآراء المتباينة السائدة إزاء وضع الاقتصاد.

وكشفت البيانات التي جمعتها شركة «Mastercard SpendingPulse» ونُشِرت الثلاثاء أن الملابس والمطاعم كانت من المجالات التي ازداد فيها الإنفاق بين الأول من نوفمبر والرابع والعشرين من ديسمبر، في حين شهدت المنتجات الإلكترونية والمجوهرات انخفاضًا، بحسب «وكالة فرانس برس».

ارتفاع المبيعات هذه السنة أدنى من سنة 2022

وأتت هذه المعطيات حول المبيعات خلال فترة الأعياد في الولايات المتحدة موافقة لتوقعات الاتحاد الوطني لمبيعات التجزئة الذي تطرق في تقاريره إلى مستهلكين متحمسين من جراء متانة سوق العمل لكن متأثرون بفترة طويلة من التضخّم وتداعيات نسب فوائد مرتفعة.

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ويعد الارتفاع في مبيعات الأعياد هذه السنة أدنى من ذاك المسجَّل سنة 2022 بنسبة 5.3% وأكثر انخفاضًا بكثير من ذاك الذي شهده العام 2021 بواقع 14.1%، وفق أرقام الاتحاد الوطني للمبيعات.

وقالت كبيرة علماء الاقتصاد في معهد Mastercard Economics Institute ميشال ماير إن «المستهلك كان حاضرًا في موسم الأعياد هذا وأنفق على نحو مدروس».

وأردفت أن «الظروف الاقتصادية ما زالت مؤاتية مع سوق متينة لاستحداث فرص العمل وضغوطات تضخمية متراخية، الأمر الذي يدفع المستهلكين للسعي إلى السلع والتجارب التي يولونها الاهتمام الأكبر».

ولم تكيَّف بيانات مجموعة «ماستركارد» مع هامش التضخّم الذي قدّرته وزارة التجارة الأميركية بنسبة 2.6% لشهر نوفمبر 2023 مقارنة بالفترة عينها من 2022.

هذا النمو بمثابة إنجاز

ويشكّل هذا الارتفاع في المبيعات «على متانته وتيرة متواضعة نسبيًا للنموّ» على ما قال المحلل نيل سوندرز من «GlobalData».

واعتبر أنه «لا شك في أن النمو موجود إذا ما أخذنا التضخم في الحسبان لكنه أدنى بكثير من الرقم الرئيسي»، مؤكدا أنه بالرغم من كل العوامل، «يبقى هذا النمو بمثابة إنجاز حققه المستهلكون».