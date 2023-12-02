«يونيسف»: 30 إصابة بالإيدز يومياً لدى المراهقين والشباب في أميركا اللاتينية والكاريبي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الجمعة، أن نحو 30 من المراهقين والشباب يصابون يوميا بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، داعية الحكومات إلى اتخاذ تدابير، لتوعية السكان، واعتماد تدابير وقائية.

وأفاد تقرير، أصدره المقر الإقليمي للمنظمة في بنما لمناسبة اليوم العالمي للإيدز، بأن «نحو 30 حالة إصابة جديدة تُسجّل يومياً (أي 11 ألف حالة سنوياً) في صفوف المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاماً في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي»، حسب وكالة «فرانس برس».

ولاحظ التقرير أن «الإصابات الجديدة في هذه الفئة العمرية تتركز لدى المراهقين الذكور والشبّان. لكنّ العدد الأكبر من الإصابات لا يزال يسجّل لدى النساء اللواتي يواجهن صعوبة في التفاوض بشأن العلاقات الجنسية المحمية».

34 ألف امرأة حامل بحاجة إلى العلاج

وقال المدير الإقليمي لـ«يونيسف» غاري كونيل: «المنطقة لم تشهد زيادة كبيرة في الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية»، لكنه أكد أن «المنظمة قلقة من كون المراهقين والشباب يصابون بالفيروس من دون علمهم»، مشيرا في بيان إلى أن «أقلّ من 25% من المراهقين والشباب يستطيعون الحصول على اختبار فيروس نقص المناعة البشرية، في حين أن من النادر حصول المراهقين على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية».

بينما تحتاج نحو 34 ألف امرأة حامل إلى العلاج، لمنع انتقال الفيروس إلى أطفالهن، بحسب تقديرات «يونيسف».

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على أن لدى المهاجرين فرصاً محدودة للحصول على خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية. في حين تشهد أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي واحدة من أزمات الهجرة الأكثر تعقيداً في العالم.