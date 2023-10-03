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أميركا تلجأ إلى إجراء وقائي بعد انتشار الأمراض المنقولة جنسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 01:18 مساء
أميركا تلجأ إلى إجراء وقائي بعد انتشار الأمراض المنقولة جنسيا
مضاد حيوي «الدوكسيسيكلين». (أرشيفية: الإنترنت)
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اقترحت السلطات الصحية الأميركية على الأطباء أن يَصِفوا مضادا حيويا لبعض الأشخاص المعرضين للخطر بعد «علاقة جنسية غير محمية بشكل وقائي»، في ضوء زيادة الإصابات بالأمراض المنقولة جنسيا مثل الكلاميديا والسيلان والزهري.

ونصحت السلطات بتناول «الدوكسيسيكلين»، وهو مضاد حيوي ابتُكر قبل عقود، خلال 72 ساعة من إقامة علاقة جنسية من دون وقاية، إذ أظهرت تجارب سريرية أن الدواء يقلل خطر الإصابة بتلك الأمراض، حسب وكالة «فرانس برس».

المثليون الأكثر عرضة للمرض
وأظهرت تقديرات مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها أن «الرجال المثليين والنساء المتحولات جنسيا» الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا. إلا أن التخوف يحيط باستخدام «الدوكسيسيكلين» على نطاق واسع، فقد يترتب عليه نشوء مقاومة للمضادات الحيوية، خصوصا بالنسبة إلى مرض السيلان.

- عدد قياسي للإصابات بالأمراض المنقولة جنسيًا

تزايدت الإصابات بالأمراض الثلاثة المنقولة جنسيا منذ عقد، حيث وصلت إلى 2.5 مليون حالة في العام 2021 بالولايات المتحدة.

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