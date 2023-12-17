غضب في ألمانيا بعد إلغاء برنامج لدعم السيارات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

واجهت الحكومة الألمانية اليوم الأحد ردود فعل غاضبة بعدما أنهت بشكل مفاجئ برنامجًا لدعم السيارات الكهربائية في ضربة لهذا القطاع المتعثر أصلًا.

وحسب وكالة «فرانس برس»، نتج إلغاء البرنامج عن أزمة الميزانية التي شهدتها الحكومة في الفترة الأخيرة. وقالت وزارة الاقتصاد إن الأحد سيكون آخر يوم يمكن للمشترين المحتملين التقدم فيه بطلب للاستفادة من البرنامج الذي يدفع آلاف اليوروهات لكل زبون يشتري سيارة كهربائية.

لا أموال متاحة لدعم شراء السيارات الكهربائية

واعترف ناطق باسم الوزارة أن هذا وضع مؤسف بالنسبة للمستهلكين الذين كانوا يأملون في الاستفادة من الدعم، مضيفًا: «لم يكن أمامهم خيار لأنه لم يعد هناك ما يكفي من الأموال المتاحة».

وحذر المحلل فرديناند دودنهوفر من مركز أبحاث السيارات من أن القرار قد تكون له عواقب وخيمة. وأضاف أن القدرة التنافسية لمصنعي السيارات ستتضرر بشدة الآن.

عراقيل في طريق وصول ألمانيا لـ15 مليون سيارة كهربائية

وفي وقت سابق، حذرت جريدة «هاندلسبلات» من أن إلغاء البرنامج يهدد خطط ألمانيا لتعزيز الأسطول المحلي بـ15 مليون سيارة كهربائية بحلول العام 2030.

وجرى دفع ما مجموعه حوالي 10 مليارات يورو منذ العام 2016 في إطار البرنامج الذي دعم شراء نحو 2.1 مليون سيارة كهربائية، وفق وزارة الاقتصاد.

وتواجه صناعة السيارات في ألمانيا صعوبات في التحول إلى المحركات الكهربائية بسبب ضعف الاقتصاد العالمي وانخفاض مستويات الطلب. كذلك، تواجه منافسة كبيرة من المنتجين المحليين في الصين، وهي واحدة من أهم أسواقها.

أزمة ديون للحكومة الألمانية

وقررت أعلى محكمة في ألمانيا الشهر الماضي أن الحكومة انتهكت حد الاستدانة الدستوري عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة إلى صندوق للمناخ.

وأحدث الحكم المفاجئ ثغرة كبيرة في خطط الإنفاق وأدى إلى اضطراب الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار الألماني أولاف شولتس. وبعد اعتماد ميزانية طوارئ لعلام 2023، أجرى شولتس وشركاؤه في الائتلاف نقاشات لأسابيع قبل التوصل الأربعاء الماضي إلى اتفاق بشأن ميزانية العام 2024.