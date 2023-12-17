  • Alwasat News
Atwasat

غضب في ألمانيا بعد إلغاء برنامج لدعم السيارات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 09:52 مساء
غضب في ألمانيا بعد إلغاء برنامج لدعم السيارات الكهربائية
من مصنع لشركة فولكس فاغن للسيارات في دريسدن بشرق ألمانيا، 21 سبتمبر 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

واجهت الحكومة الألمانية اليوم الأحد ردود فعل غاضبة بعدما أنهت بشكل مفاجئ برنامجًا لدعم السيارات الكهربائية في ضربة لهذا القطاع المتعثر أصلًا.

وحسب وكالة «فرانس برس»، نتج إلغاء البرنامج عن أزمة الميزانية التي شهدتها الحكومة في الفترة الأخيرة. وقالت وزارة الاقتصاد إن الأحد سيكون آخر يوم يمكن للمشترين المحتملين التقدم فيه بطلب للاستفادة من البرنامج الذي يدفع آلاف اليوروهات لكل زبون يشتري سيارة كهربائية.

لا أموال متاحة لدعم شراء السيارات الكهربائية 
واعترف ناطق باسم الوزارة أن هذا وضع مؤسف بالنسبة للمستهلكين الذين كانوا يأملون في الاستفادة من الدعم، مضيفًا: «لم يكن أمامهم خيار لأنه لم يعد هناك ما يكفي من الأموال المتاحة».

وحذر المحلل فرديناند دودنهوفر من مركز أبحاث السيارات من أن القرار قد تكون له عواقب وخيمة. وأضاف أن القدرة التنافسية لمصنعي السيارات ستتضرر بشدة الآن.

عراقيل في طريق وصول ألمانيا لـ15 مليون سيارة كهربائية
وفي وقت سابق، حذرت جريدة «هاندلسبلات» من أن إلغاء البرنامج يهدد خطط ألمانيا لتعزيز الأسطول المحلي بـ15 مليون سيارة كهربائية بحلول العام 2030.

وجرى دفع ما مجموعه حوالي 10 مليارات يورو منذ العام 2016 في إطار البرنامج الذي دعم شراء نحو 2.1 مليون سيارة كهربائية، وفق وزارة الاقتصاد.

وتواجه صناعة السيارات في ألمانيا صعوبات في التحول إلى المحركات الكهربائية بسبب ضعف الاقتصاد العالمي وانخفاض مستويات الطلب. كذلك، تواجه منافسة كبيرة من المنتجين المحليين في الصين، وهي واحدة من أهم أسواقها.

أزمة ديون للحكومة الألمانية
وقررت أعلى محكمة في ألمانيا الشهر الماضي أن الحكومة انتهكت حد الاستدانة الدستوري عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة إلى صندوق للمناخ.

وأحدث الحكم المفاجئ ثغرة كبيرة في خطط الإنفاق وأدى إلى اضطراب الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار الألماني أولاف شولتس. وبعد اعتماد ميزانية طوارئ لعلام 2023، أجرى شولتس وشركاؤه في الائتلاف نقاشات لأسابيع قبل التوصل الأربعاء الماضي إلى اتفاق بشأن ميزانية العام 2024.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية

قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية
تفكك «دولة» الكيان الصهيوني؟

تفكك «دولة» الكيان الصهيوني؟
عقوبات منتظرة على ليبيا بسبب عدم المشاركة في البطولة العربية للدراجات

عقوبات منتظرة على ليبيا بسبب عدم المشاركة في البطولة العربية للدراجات
«نيويورك تايمز»: ما هي أدوات إدارة بايدن للضغط على «إسرائيل» لإنهاء الحرب على غزة؟

«نيويورك تايمز»: ما هي أدوات إدارة بايدن للضغط على «إسرائيل» لإنهاء الحرب على ...
بالأسماء.. 92 صحفيا شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

بالأسماء.. 92 صحفيا شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة
توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»
72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي

72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي
شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»

شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»
«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا

«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا
عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا

عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا
الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير

الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير
«النواب» يعلن نتائج لقاء المنفي وعقيلة وحفتر

«النواب» يعلن نتائج لقاء المنفي وعقيلة وحفتر
سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط

سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط
«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة عدم الإقصاء ومراعاة التحفظات

«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة ...
حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد

حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد
شاهد.. قناة الوسط «Wtv» تنقل نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح وكانديلاكي

شاهد.. قناة الوسط «Wtv» تنقل نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح وكانديلاكي
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟

كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟
القهوة والشوفان للتخلص من تجاعيد العين

القهوة والشوفان للتخلص من تجاعيد العين
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟
سريلانكا تسجل أول نمو للاقتصاد بعد أزمة الدين
سريلانكا تسجل أول نمو للاقتصاد بعد أزمة الدين
توجيه تهمة الفساد إلى رئيس بلدية موناكو
توجيه تهمة الفساد إلى رئيس بلدية موناكو
شركات شحن عملاقة تعلن تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين
شركات شحن عملاقة تعلن تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر بعد هجمات...
«إيني» تتجه إلى الاستثمار في الطاقة بأفريقيا لتقليل الاعتماد على روسيا
«إيني» تتجه إلى الاستثمار في الطاقة بأفريقيا لتقليل الاعتماد على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط تتراجع وتقترب من أدنى مستوى لها خلال 5 أشهر
أسعار النفط تتراجع وتقترب من أدنى مستوى لها خلال 5 أشهر...
أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بتمديد «أوبك بلس» خفض الإنتاج
أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بتمديد «أوبك بلس» خفض الإنتاج...
تراجع النفط مع استمرار «عدم اليقين» بشأن تخفيضات إمدادات «أوبك بلس»
تراجع النفط مع استمرار «عدم اليقين» بشأن تخفيضات إمدادات ......
صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار
صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار...
خسائر جديدة لأسعار النفط العالمية.. تراجع خام «برنت» مع مخاوف العرض والطلب
خسائر جديدة لأسعار النفط العالمية.. تراجع خام «برنت» مع ......
المزيد
غضب في ألمانيا بعد إلغاء برنامج لدعم السيارات الكهربائية
غضب في ألمانيا بعد إلغاء برنامج لدعم السيارات الكهربائية...
اتفاق بين اليابان ودول «آسيان» على تعزيز التعاون البحري بهدف مواجهة الصين
اتفاق بين اليابان ودول «آسيان» على تعزيز التعاون البحري بهدف......
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية...
«إيني» تتجه إلى الاستثمار في الطاقة بأفريقيا لتقليل الاعتماد على روسيا
«إيني» تتجه إلى الاستثمار في الطاقة بأفريقيا لتقليل الاعتماد......
شركات شحن عملاقة تعلن تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين
شركات شحن عملاقة تعلن تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر بعد ......
المزيد