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«إيني» تتجه إلى الاستثمار في الطاقة بأفريقيا لتقليل الاعتماد على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 17 ديسمبر 2023, 01:15 مساء
«إيني» تتجه إلى الاستثمار في الطاقة بأفريقيا لتقليل الاعتماد على روسيا
الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» النفطية الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، كلاوديو ديسكالزي، استعداد عملاق النفط الإيطالي لزيادة استثماراته في القارة الأفريقية من أجل توفير الطاقة المطلوبة لتحقيق النمو الاقتصادي بالقارة، ووقف تدفق موجات الهجرة غير النظامية.

وأسهمت «إيني»، المملوكة للدولة الإيطالية، في عكس تراجع إمدادات الغاز الطبيعي الروسية خلال العام الماضي عن طريق شحن كميات متزايدة من أفريقيا، حيث حافظت على موطئ قدم لها منذ عقود طويلة، حسب وكالة «رويترز».

وأكد ديسكالزي أن الروابط الأقوى بين إيطاليا وأفريقيا من شأنها تحقيق مصالح مشتركة للجانبين، مشيرا إلى الوجود الصيني في القارة السمراء منذ ما يزيد على 30 عاما، للحصول على النفط والغاز وغيرهما من المعادن النفيسة.

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الجنوب يصدر الطاقة إلى الشمال الأوروبي
وأضاف في مؤتمر سياسي في روما أمس السبت: «إيطاليا مستعدة للاستثمار في أفريقيا. هذا الأمر ضرورة، لأن الطاقة تتدفق الآن من الجنوب إلى الشمال، ونرغب في أن نكون نحن من يوجه هذا التدفق لمصلحتنا ومصلحة البلدان الأفريقية».

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا لم تثمر حتى الآن إلى تنمية مستدامة ذاتيا، موضحا أن إيطاليا قد تواجه تدفقات هجرة أكبر، حيث من المتوقع أن ينمو عدد سكان أفريقيا إلى 1.8 مليار بحلول العام 2030.

سبق أن أعلنت الحكومة الإيطالية برئاسة، جورجيا ميلوني، خططا لتحويل إيطاليا إلى بوابة للطاقة بين أوروبا وأفريقيا من خلال البناء على احتياجات البلدان الأفريقية للطاقة، والرغبة في تقليل الاعتماد على روسيا.

وحتى الآن لم يكشف سوى القليل من تفاصيل الخطة الإيطالية، ولكن من الممكن إعلان بعض المبادرات الملموسة التي تخص أفريقيا في العام المقبل عندما تتولى إيطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.

وأعلنت «إيني» أخيرا خطة استثمارات متعددة السنوات بقيمة تزيد على سبعة مليارات دولار مع مصر. كما وقعت استثمارات ضخمة مع ليبيا، وأطلقت إنشاء مراكز زراعية في العديد من البلدان الأفريقية، لزراعة البذور المنتجة الوقود الحيوي.

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