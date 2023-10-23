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قطر توقع اتفاقا مع «إيني» الإيطالية لمدة 27 عاما لتوريد الغاز المسال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 10:35 صباحا
قطر توقع اتفاقا مع «إيني» الإيطالية لمدة 27 عاما لتوريد الغاز المسال
شعار شركة إيني الإيطالية للطاقة (أ ف ب)
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أعلنت شركة «قطر للطاقة» الإثنين توقيع اتفاق مدته 27 عاما مع «إيني» الإيطالية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا، هو الثالث من نوعه مع دولة أوروبية هذا الشهر.

وأفادت الشركة المملوكة للدولة في بيان «وقعت شركتان تابعتان لكل من «قطر للطاقة» وشركة «إيني» الإيطالية اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى إيطاليا، وذلك اعتبارا من العام 2026 ولمدة 27عاما»، حسب وكالة «فرانس برس».

وسعت الدول الأوروبية إلى تعويض إمدادات الغاز الروسي، بعد غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي.

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وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي معلقا على الاتفاق الجديد «نخطو اليوم خطوة جديدة تجاه دعم علاقاتنا مع شركة «إيني» والتي من شأنها تعزيز تعاوننا المشترك لسنين عديدة قادمة»، مضيفا «سنواصل العمل معا لتأكيد التزامنا تجاه الأسواق الأوروبية بشكل عام، والسوق الإيطالية بشكل خاص».

قطر تزيد إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بـ60%
وأتى الاتفاق مع «إيني» بعد سلسلة من الاتفاقات الطويلة الأمد مع شركات أوروبية لتوريد الغاز الطبيعي من قطر.

وأعلنت قطر الأسبوع الماضي اتفاقا يمتد على 27 عاما مع شركة «شل» البريطانية وفي وقت سبق اتفاقا مماثلا مع شركة «توتال إنرجي» الفرنسية.

وفي إطار توسعة حقل الشمال القطري أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم يمتد تحت الخليج إلى المياه الإقليمية الإيرانية، يتوقع أن تزيد قطر إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60% أو أكثر، ليصل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.

وتقع السوق الرئيسية للغاز القطري تقليديا في آسيا مع دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وقطر واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا، وتقدر شركة «قطر للطاقة» حجم ما يحتويه حقل الشمال بـ10% من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم.

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