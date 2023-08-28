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«دون انبعاثات».. «إيني» تبدأ إنتاج النفط والغاز قبالة ساحل العاج

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 01:37 مساء
«دون انبعاثات».. «إيني» تبدأ إنتاج النفط والغاز قبالة ساحل العاج
المقر الرئيسي لمجموعة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز قرب ميلان، 27 أكتوبر 2017. (أ ف ب)
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أعلنت شركة «إيني» الإيطالية العملاقة، الإثنين، بدء إنتاج النفط والغاز الطبيعي من حقل «بالين» الواقع قبالة سواحل ساحل العاج، بعد أقل من عامين على اكتشافه.

وقالت في بيان إن «حقل بالين يمثل أكبر اكتشاف للمحروقات في الحوض الرسوبي لساحل العاج»، وهو أول مشروع من دون انبعاثات في أفريقيا، ومن المقرر إدارة الإنتاج بالاشتراك مع شركة بتروسي هولدينغ الوطنية، بحسب وكالة «فرانس برس».

مراحل إنتاج المشروع
سيجرى الإنتاج في المرحلة الأولى، من خلال وحدة عائمة قادرة على معالجة 15 ألف برميل من النفط يوميا، ونحو 25 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب.

وسيرتفع الإنتاج في المرحلة الثانية المقررة في نهاية العام 2024، إلى 50 ألف برميل يوميا من النفط، ونحو 70 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.

وتهدف المرحلة الثالثة إلى زيادة الإنتاج إلى 150 ألف برميل يوميا من النفط و200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.

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وأشارت «إيني» إلى أن المشروع يعتمد على أفضل التقنيات المتاحة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، بحسب بيانها.

وأوضحت الشركة أن «الانبعاثات المتبقية سيجرى تعويضها» من خلال مبادرات مختلفة، «من ضمنها تأمين أفران محسنة للمجتمعات المحلية، مما يلغي استهلاك الخشب أو الفحم لأغراض الطهي».

يعود وجود «إيني» الإيطالية في ساحل العاج إلى الستينيات، وبالإضافة إلى الكتلتين في حقل بالين، تمتلك الشركة أربع كتل أخرى في مياه ساحل العاج العميقة، بالاشتراك مع شركة بتروسي، المملوكة للدولة.

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