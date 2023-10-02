«إيني» الإيطالية تكتشف كميات كبيرة من الغاز بإندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة اليوم الاثنين عن اكتشاف مهم للغاز في إندونيسيا قبالة سواحل كالمنتان الشرقية.

وذكرت الشركة بأن الدراسات الأولية قدّرت بأن الحقل يحتوي على 140 مليار متر مكعب من الغاز.

وجاء الاكتشاف في بئر «غينغ نورث-1»Geng North-1 للتنقيب الذي تم حفره على عمق 5025 مترا في مياه يبلغ عمقها 1947 مترا في مربّع «نورث غانال بي إس سي»North Ganal PSC، على بعد حوالى 85 كلم قبالة الساحل.

وذكرت الشركة بأنها عثرت على عمود غاز بسماكة 50 مترا في خزان ميوسيني للحجر الرملي «بخصائص بيتروفيزيائية ممتازة».

مركز جديد للإنتاج

وأضافت «إيني» أن "بفضل موقعه وحجمه الكبيرين، يملك الاكتشاف إمكانية المساهمة بشكل ملموس في تأسيس مركز جديد للإنتاج في الجزء الشمالي من حوض كوتي ليكون متصلا بمنشآت بونتانغ للغاز الطبيعي المسال على ساحل كالمنتان الشرقية.

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ويقدّر الإنتاج اليومي المستقبلي بما بين 2,2 و2,7 مليون متر مكعب، وأفادت «إيني» بأن «حملة الاستكشاف المتواصلة، إلى جانب عمليات الاستحواذ الأخيرة، تتوافق مع استراتيجية الشركة للانتقال في مجال الطاقة لتحوّل تدريجيا مزيج ملف انشطتها باتّجاه الغاز والغاز الطبيعي المسال، مستهدفة 60 في المئة عام 2030»، مقارنة مع نسبة 50 في المئة حاليا.

وأضافت أن «إندونيسيا، وجنوب شرق آسيا إجمالا، تلعب دورا هاما في هذه الاستراتيجية»، تأتي الأنباء بعدما أعلنت «إيني» في يوليو الاستحواذ على مصالح تشمل التشغيل، لثلاثة مربّعات في حوض كوتي قبالة كالمنتان الشرقية أيضا من منافستها الأميركية «شيفرون».

تشرف «إيني»التي تعمل في إندونيسيا منذ العام 2001 على عمليات تشمل التنقيب، وتطوير، وإنتاج الاصول من أجل إنتاج ما يعادل حوالى 80 ألف برميل من النفط يوميا من حقلي جانغريك وميراكيس في كالمنتان الشرقية.