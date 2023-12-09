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ضغوط وغضب من موقف دول أوبك في مؤتمر المناخ

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 01:05 مساء
ضغوط وغضب من موقف دول أوبك في مؤتمر المناخ
مارة إلى جانب شعار مؤتمر المناخ «كوب28» في مدينة إكسبو دبي، 5 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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بدت الأجواء متوترة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، وتزايدت الضغوط على الدول المنتجة للنفط مع دخول المفاوضات مرحلتها النهائية، في حين يرغب العديد من الدول في إدراج الاستغناء عن الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي المتوقع الثلاثاء.

وقالت وزيرة التحول البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا، التي تتولى بلادها الرئاسة نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي، للصحفيين السبت، «أعتقد أنه أمر مثير للاشمئزاز أن تعارض دول أوبك وضع المعايير حيث ينبغي أن تكون» فيما يتعلق بالمناخ، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعبرت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه عن «الاستغراب» و«الغضب» حيال ذلك.

فيما كانت ريبيرا وروناشيه، تعقبان على رسالة للأمين العام الكويتي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، ألح فيها على أعضاء المنظمة الثلاثة والعشرين وشركائهم أن يرفضوا على نحو «استباقي» أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في مفاوضات المناخ.

«لا شيء يهدد رخاء ومستقبل سكان الأرض.. أكثر من الوقود الأحفوري»
وأثار هذا الموقف موجة من ردود الفعل في دبي، حيث يشكل مستقبل الفحم والنفط والغاز مسألة رئيسية في المفاوضات.

وقالت تينا ستيج، مبعوثة المناخ لجزر مارشال في المحيط الهادئ، المهددة بارتفاع منسوب المياه، «لا شيء يهدد رخاء ومستقبل سكان الأرض، بما في ذلك مواطني دول أوبك، أكثر من الوقود الأحفوري».

وتبدو المواقف متشددة مع دخول مؤتمر الأطراف «كوب28» في صلب المسائل، مع عودة الوزراء اعتبارًا من السبت لمحاولة حلحلة العقبات. ولكن على منصة المؤتمر، تعاقب المتحدثون دون أن يُلحظ أي تغير في مواقف دولهم، حتى أن ممثل قطر انتهز الفرصة ليشيد بالغاز الطبيعي الذي تعد بلاده منتجًا رئيسيًا له. إذ أكد وزير البيئة القطري فالح ناصر آل ثاني أن قطر تزود الأسواق العالمية «بالطاقة النظيفة» بفضل إنتاج الغاز الطبيعي.

وعبر آخرون عن نفاد صبرهم. وقال وزير ساموا، سيدريك شوستر، الذي يرأس تحالف الدول الجزرية الصغيرة «نحن قلقون جدًا بشأن وتيرة المفاوضات، نظراً للوقت المحدود المتبقي لنا هنا في دبي».

- وزير البيئة الكندي يؤكد مناقشة التخلص من الوقود الأحفوري في «كوب 28»

وقالت مبعوثة ألمانيا للمناخ، جنيفر مورغن، «لا يشارك الجميع بشكل بناء وهذا يقلقني.. ندخل الآن مرحلة حرجة من المفاوضات. لقد حان الوقت لكي تتذكر جميع البلدان ما هو على المحك».

وتقترح أحدث مسودة اتفاق نُشرت الجمعة صيغا جديدة بشأن الوقود الأحفوري وتتضمن خمسة خيارات، بما في ذلك خيار «لا نص»، أو عدم التطرق إلى المسألة بتاتًا، وكذلك «الاستغناء عن الوقود الأحفوري بما يتوافق مع أفضل المعارف العلمية المتاحة».

ويرد ذكر الوقود الأحفوري أيضًا في المقطع الذي يدعو إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة في العالم، ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وحذر سيدريك شوستر من أن «هدف مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة لا يمكن أن يحل محل التزام أقوى بالتخلي عن الوقود الأحفوري، وإنهاء الإعانات المقدمة لهذا القطاع».

ولكن وزير البيئة الكندي، ستيفن غيلبو، الذي يضطلع بدور رئيسي في مفاوضات مؤتمر الأطراف بدا متفائلًا. وقال لدى سؤاله في دبي عن إمكانية أن يرد ذكر الوقود الأحفوري في الاتفاق الذي يتوقع أن يتم تبنيه الثلاثاء «أنا واثق تمامًا، نعم»، مضيفا «المناقشات ستستمر بضعة أيام أخرى. تتحدث مجموعات مختلفة مع بعضها بعضًا وتتناقش وتحاول فهم ما يمكن أن نتفق عليه، لكن المحادثات ما زالت في مراحلها المبكرة».

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