وزير البيئة الكندي يؤكد مناقشة التخلص من الوقود الأحفوري في «كوب 28»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير البيئة الكندي، الذي يضطلع بدور رئيسي في مفاوضات مؤتمر «كوب 28» كأحد الوزراء الذين عينتهم الرئاسة الإماراتية لمناقشة مسألة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، أن النص النهائي سيتناول هذه المسألة.

وقال الوزير ستيفن غيلبو في حديث مع وكالة «فرانس برس»، السبت، لدى سؤاله عن إمكانية أن ترد مسألة الوقود الأحفوري في الاتفاق الذي يتوقع أن يجرى تبنيه الثلاثاء: « نعم، أنا واثق تمامًا،».

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واختارت الرئاسة الإماراتية غيلبو مع وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد في مؤتمر «كوب 28» لمناقشة «سبل التنفيذ»، وهي عبارة تشمل في الواقع مسألة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري التي تعد موضع جدل كبير.

وأوضح غيلبو في إشارة إلى الوقود الأحفوري: «المناقشات ستستمر بضعة أيام أخرى. تتحدث مجموعات مختلفة مع بعضها بعضًا، وتتناقش وتحاول فهم ما يمكن أن نتفق عليه، لكن المحادثات ما زالت في مراحلها المبكرة».

رفض استباقي لأي استهداف للوقود الأحفوري

ودعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) بإلحاح «أعضاء المنظمة وشركاءها إلى الرفض الاستباقي لأي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في المفاوضات المناخية بمؤتمر «كوب 28» المنعقد في دبي»، بحسب رسالة اطّلعت عليها، الجمعة، «فرانس برس».

وبيّن غيلبو أنه لم تتح له الفرصة لقراءة الرسالة، ولكن «بصراحة، بغض النظر عما يقوله النص، نحن نتحرك نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري».

وشدد الوزير على أنه «بينما تعمل البلدان في جميع أنحاء العالم على كهربة وسائل النقل وشبكات الكهرباء والصناعات، سيتراجع الاعتماد على الوقود الأحفوري».