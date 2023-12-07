أسعار النفط تتراجع وتقترب من أدنى مستوى لها خلال 5 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

حافظت أسعار النفط اليوم الخميس على معظم الخسائر التي استمرت خمسة أيام، ودفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو الماضي، نتيجة للإشارات التي تُظهر أن المعروض العالمي يفوق الطلب، على الرغم من خطط تحالف «أوبك بلس» للسيطرة على إنتاجها حتى العام 2024.

اتجه خام «برنت» لتسجيل 75 دولاراً للبرميل بعد تراجعه 11% في أطول موجة خسارة منذ فبراير الماضي، فيما وصل خام «غرب تكساس» الوسيط إلى أقل من 70 دولاراً، وفق شبكة «الشرق».

زيادة مخزونات الخام وتراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة

وأظهرت بيانات أميركية رسمية زيادة أخرى في مخزونات الخام في مركز تخزين «كوشينغ»، في حين ظل إنتاج النفط بالقرب من مستوى قياسي، وتراجع الطلب على البنزين.

تشير الفوارق الزمنية للسوق، والتي تُراقب على نطاق واسع، إلى وفرة الإمدادات على المدى القريب.

جاء تراجع النفط الخام على الرغم من الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها، الأسبوع الماضي، لتعميق تخفيضات الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة بنحو الربع من الذروة التي بلغتها في سبتمبر نتيجة القلق من أن زيادة الإنتاج من خارج المجموعة ستتجاوز الطلب، في حين أن هناك تكهنات بأن أعضاء أوبك بلس أنفسهم قد لا يلتزمون بكامل القيود.