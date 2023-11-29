  • Alwasat News
Atwasat

«بلومبرغ»: مطالب داخل الكونغرس برفع القيود على الاستثمارات الأميركية في الصين

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 04:00 مساء
«بلومبرغ»: مطالب داخل الكونغرس برفع القيود على الاستثمارات الأميركية في الصين
معرض للتكنولوجيا في بكين. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشفت مصادر أميركية عن توجه داخل الكونغرس بالولايات المتحدة لإسقاط القيود على الاستثمارات الأميركية في قطاع التكنولوجيا الصيني، وإلغاء خطط استخدام قانون السياسة الدفاعية السنوي لتشديد الضوابط على الاستثمارات الأميركية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أمس الثلاثاء، أن رئيس الخدمات المالية في مجلس النواب، باتريك ماكهنري، يسعى بشكل فعال لعرقلة الإجراء الذي يتطلب من الشركات إخطار الحكومة بشأن استثمارات معينة في الصين ودول أخرى تعتبرها الإدارة الأميركية «مثيرة للقلق».

ويتوافق هذا الإجراء مع أمر تنفيذي أصدره الرئيس جو بايدن للحد من الإنفاق على قطاعات التكنولوجيا الفائقة في الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووافق مجلس الشيوخ بإجماع كبير على هذا الإجراء في النسخة المعدلة من قانون السياسة الدفاعية لهذا العام، لكنه يواجه معارضة شديدة داخل مجلس النواب من قبل الأعضاء على رأسهم ماكهنري، الذي لطالما عارض فرض قيود موسعة على الاستثمارات الأميركية في الصين، ودعا عوضا عن ذلك إلى نهج فردي يستهدف شركات بعينها.

واشنطن ترفع القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية للصين
الصين والولايات المتحدة تتفقان على تشكيل مجموعة عمل للمسائل التجارية

انقسام بشأن القيود على الاستثمارات في الصين
وقال النائب أندي بار، وهو جمهوري من كنتاكي قام بكتابة مشروع قانون منفصل يفرض عقوبات على الشركات الصينية بشكل منفرد: «لا أستطيع أن أقول إنه تم حظره بعد، لكن الرئيس ماكهنري، وهو أحد المشاركين في مشروع القانون لديه موقف حازم للغاية، وأنا أؤيد هذا الموقف».

وعلى الرغم من أن بعض الجمهوريين يصفون تدفقات رأس المال الأميركي إلى الصين بأنه أهم قضية متعلقة بالصين تواجه الكونغرس، فمن المرجح أن تترك الانقسامات الداخلية في الحزب الجمهوري إدارة بايدن لتأخذ قرارها بشكل مستقل.

كما أن الفشل المحتمل في تضمين قيود على الاستثمار الخارجي في مفاوضات قانون تفويض الدفاع الوطني من شأنه أيضًا أن يؤدي إلى تفاقم هذا الانقسام. وهو ما سيمثل فوزًا لجماعات الضغط في الصناعة المالية التي عارضت الإجراء الذي اتخذه البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. 29 نوفمبر

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. 29 نوفمبر
الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية

الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية
الدبيبة يستجيب لدعوة باتيلي.. ويحدد 4 شروط لنجاح مبادرة «الخماسية»

الدبيبة يستجيب لدعوة باتيلي.. ويحدد 4 شروط لنجاح مبادرة «الخماسية»
التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس

التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس
أبرز الراحلين في العالم سنة 2023

أبرز الراحلين في العالم سنة 2023
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد
«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»

«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»
«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف

«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف
منظمة الصحة العالمية: لم يجر التوصل لمسببات أمراض جديدة في الإصابات الأخيرة بالصين

منظمة الصحة العالمية: لم يجر التوصل لمسببات أمراض جديدة في الإصابات الأخيرة ...
مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»

مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»
شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»

شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»
عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)

عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)
الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة

الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة
معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة الساحل

معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة ...
«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في أحد أنفاق غزة

«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في...
كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية
«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار

«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار
«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس

«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«سيف ذا تشيلدرن»: 27 مليون طفل عانوا الجوع في 2022 بفعل أزمات المناخ
«سيف ذا تشيلدرن»: 27 مليون طفل عانوا الجوع في 2022 بفعل أزمات ...
آراء متباينة بين دول «أوبك بلس» في مواجهة انخفاض أسعار النفط
آراء متباينة بين دول «أوبك بلس» في مواجهة انخفاض أسعار النفط
السعودية تستضيف معرض «إكسبو 2030»
السعودية تستضيف معرض «إكسبو 2030»
تباين أسعار النفط.. «برنت» بـ81.65 دولار للبرميل
تباين أسعار النفط.. «برنت» بـ81.65 دولار للبرميل
ارتفاع متوسط السن المتوقع في الولايات المتحدة بعد عامين من الانخفاض
ارتفاع متوسط السن المتوقع في الولايات المتحدة بعد عامين من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ارتفاع أسعار النفط مع تأكيد العراق التزامه بمستويات إنتاج «أوبك+»
ارتفاع أسعار النفط مع تأكيد العراق التزامه بمستويات إنتاج ......
الخطوط الجوية التركية تجري محادثات مع «إيرباص» لشراء 355 طائرة
الخطوط الجوية التركية تجري محادثات مع «إيرباص» لشراء 355 ......
تراجع طفيف لأسعار النفط في التعاملات الآسيوية وسط ترقب لمناقشات «أوبك بلس»
تراجع طفيف لأسعار النفط في التعاملات الآسيوية وسط ترقب ......
روسيا ترسل أولى شحناتها المجانية من الحبوب إلى أفريقيا
روسيا ترسل أولى شحناتها المجانية من الحبوب إلى أفريقيا...
«علي بابا» تخسر 20 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد
«علي بابا» تخسر 20 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد...
المزيد
«بلومبرغ»: مطالب داخل الكونغرس برفع القيود على الاستثمارات الأميركية في الصين
«بلومبرغ»: مطالب داخل الكونغرس برفع القيود على الاستثمارات ......
فرنسا ترفع أسعار السجائر قريبًا وتحظر التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة
فرنسا ترفع أسعار السجائر قريبًا وتحظر التدخين على الشواطئ ......
تحذير من تداعيات اتساع حرب غزة على الاقتصاد العالمي
تحذير من تداعيات اتساع حرب غزة على الاقتصاد العالمي...
ارتفاع متوسط السن المتوقع في الولايات المتحدة بعد عامين من الانخفاض
ارتفاع متوسط السن المتوقع في الولايات المتحدة بعد عامين من ......
تباين أسعار النفط.. «برنت» بـ81.65 دولار للبرميل
تباين أسعار النفط.. «برنت» بـ81.65 دولار للبرميل...
المزيد