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خلاف محتمل داخل «أوبك بلس» يهبط بأسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 09:07 مساء
خلاف محتمل داخل «أوبك بلس» يهبط بأسعار النفط
مضخات في حقل نفطي. (أرشيفية: الإنترنت)
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واصلت أسعار النفط التراجع، الخميس، غداة قرار «أوبك بلس» المفاجئ تأجيل اجتماعه الوزاري، ما يشير إلى خلاف داخلي جديد في التكتل.

وانخفضت عقود الخام الرئيسية بسبب إرجاء اجتماع «أوبك بلس» المرتقب، وهو تحالف من كبار المنتجين بقيادة السعودية وروسيا من 26 إلى 30 نوفمبر، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 1% الخميس بعد أن تراجعت بنحو 5% الأربعاء بعد الإعلان، بحسب وكالة «فرانس برس».

وذكرت تقارير أن القرار اتخذ بعد أن رفضت أنغولا ونيجيريا التخفيضات التي دعت إليها دول أخرى، مع استعداد السعودية لتمديد خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا إلى العام الجديد.

- أسعار النفط تتراجع بعد تأجيل اجتماع «أوبك بلس»

وكشفت الرياض وموسكو عن تخفيضات ضخمة في وقت سابق من هذا العام في محاولة لتعزيز الأسعار التي تعرضت لضغوط بسبب تعثر الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا والصين خصوصا.

توقعات بضخ مزيد من النفط
وأشار المحلل في شركة «إس بي آي أسيت مانجمنت» ستيفن إينيس إلى أن «أسعار النفط انخفضت بعد أن أعلنت أوبك عن تأخير في نهاية الأسبوع لاجتماعها، ما يشير إلى خلاف متزايد بين منتجي أوبك بلس».

وأضاف أنه «مع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك، لن يكون من المستغرب أن يرغب المنتجون في ضخ مزيد من النفط، وليس خفض الإنتاج، خوفًا من خسارة حتى جزء صغير من حصتهم في السوق».

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