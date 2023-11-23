  • Alwasat News
Atwasat

أسعار النفط تتراجع بعد تأجيل اجتماع «أوبك بلس»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 08:17 صباحا
أسعار النفط تتراجع بعد تأجيل اجتماع «أوبك بلس»
ناقلات نفط تبحر على طول خليج ناخودكا قرب ميناء ناخودكا في روسيا، 12 أغسطس 2022. (رويترز)
alwasat radio

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الخميس، بعد أن أجلت «أوبك بلس» اجتماعا وزاريا، مما أدى إلى تكهنات بأن المنظمة قد تخفض الإنتاج بنسبة أقل من التوقعات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.04 دولار، بما يعادل 1.3%، إلى 80.92 دولار للبرميل، بعد انخفاضها بما يصل إلى 4% يوم الأربعاء، وهبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 90 سنتا، أو 1.2٪، إلى 76.20 دولار، بعد انخفاضه بما يصل إلى 5٪ في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

تأجيل اجتماع «أوبك بلس»
وفي خطوة مفاجئة، أجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا «أوبك بلس» اجتماعا وزاريا إلى 30 نوفمبر، كان من المتوقع أن يناقش تخفيضات إنتاج النفط.

وقالت مصادر في «أوبك بلس» إن المنتجين يجدون صعوبة في الاتفاق على مستويات الإنتاج، ومن ثم التخفيضات المحتملة قبل الاجتماع المقرر أصلا في 26 نوفمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - غزة في ميزان العدالة الإنسانية

كاريكاتير خيري - غزة في ميزان العدالة الإنسانية
الاتحاد المصراتي يرفض نقل مباراة «الديربي» أمام السويحلي إلى طرابلس

الاتحاد المصراتي يرفض نقل مباراة «الديربي» أمام السويحلي إلى طرابلس
استبعاد ميليسا باريرا من فيلم «سكريم 7» بسبب تضامنها مع غزة

استبعاد ميليسا باريرا من فيلم «سكريم 7» بسبب تضامنها مع غزة
من مسافة صفر.. القسام تنشر مقاطع جديدة لإعطاب دبابات واشتباك مع جنود الاحتلال بغزة (شاهد)

من مسافة صفر.. القسام تنشر مقاطع جديدة لإعطاب دبابات واشتباك مع جنود الاحتلال ...
احتجزها جيش الاحتلال.. متطوعون يدفنون 111 جثة لشهداء في مقبرة جماعية بخان يونس

احتجزها جيش الاحتلال.. متطوعون يدفنون 111 جثة لشهداء في مقبرة جماعية بخان يونس
الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟

الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟
الكاتب حسين المالكي ينادي: «ستحيا درنة رغم المحن»

الكاتب حسين المالكي ينادي: «ستحيا درنة رغم المحن»
«يونيسف»: غزة باتت «المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال»

«يونيسف»: غزة باتت «المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال»
«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين

«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين
تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة

تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة
شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني

شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني
ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع

ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع
هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا

هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا
كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني

كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني
الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم

الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم
«الصحة العالمية» تكشف عن متحور لـ«كوفيد - 19» لا يزال يمثل تهديدًا

«الصحة العالمية» تكشف عن متحور لـ«كوفيد - 19» لا يزال يمثل تهديدًا
أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها

أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها
قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية

قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
استئناف التجارة عند المعابر الحدودية بين باكستان وأفغانستان
استئناف التجارة عند المعابر الحدودية بين باكستان وأفغانستان
تعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة «بيرلوتي»
تعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة «بيرلوتي»
اليابان تخفض نظرتها للاقتصاد للمرة الأولى منذ 10 أشهر
اليابان تخفض نظرتها للاقتصاد للمرة الأولى منذ 10 أشهر
تأجيل اجتماع «أوبك بلس» إلى 30 نوفمبر
تأجيل اجتماع «أوبك بلس» إلى 30 نوفمبر
الحكومة البريطانية تدرس التدخل في عملية بيع جريدة «تلغراف»
الحكومة البريطانية تدرس التدخل في عملية بيع جريدة «تلغراف»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انخفاض مستمر في إيرادات «آبل» رغم انتعاش مبيعات «آي فون»
انخفاض مستمر في إيرادات «آبل» رغم انتعاش مبيعات «آي فون»...
ارتفاع أسعار النفط مع تأكيد العراق التزامه بمستويات إنتاج «أوبك+»
ارتفاع أسعار النفط مع تأكيد العراق التزامه بمستويات إنتاج ......
الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بحق «علي إكسبرس» في قضية منتجات مزورة وأدوية زائفة
الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بحق «علي إكسبرس» في قضية منتجات......
لندن تقبل تعهدات «ميتا» و«أمازون» لضمان المنافسة على منصاتهما
لندن تقبل تعهدات «ميتا» و«أمازون» لضمان المنافسة على ......
الخطوط الجوية التركية تجري محادثات مع «إيرباص» لشراء 355 طائرة
الخطوط الجوية التركية تجري محادثات مع «إيرباص» لشراء 355 ......
المزيد
أسعار النفط تتراجع بعد تأجيل اجتماع «أوبك بلس»
أسعار النفط تتراجع بعد تأجيل اجتماع «أوبك بلس»...
تخفيضات سخية في «بلاك فرايداي» الأميركي وتوقع مبيعات قياسية رغم مؤشرات اقتصادية مقلقة
تخفيضات سخية في «بلاك فرايداي» الأميركي وتوقع مبيعات قياسية ......
بريطانيا تكشف موازنة لتحفيز الاستثمار ومكافأة «العمل الجاد»
بريطانيا تكشف موازنة لتحفيز الاستثمار ومكافأة «العمل الجاد»...
الحكومة البريطانية تدرس التدخل في عملية بيع جريدة «تلغراف»
الحكومة البريطانية تدرس التدخل في عملية بيع جريدة «تلغراف»...
تأجيل اجتماع «أوبك بلس» إلى 30 نوفمبر
تأجيل اجتماع «أوبك بلس» إلى 30 نوفمبر...
المزيد