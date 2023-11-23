أسعار النفط تتراجع بعد تأجيل اجتماع «أوبك بلس»

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الخميس، بعد أن أجلت «أوبك بلس» اجتماعا وزاريا، مما أدى إلى تكهنات بأن المنظمة قد تخفض الإنتاج بنسبة أقل من التوقعات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.04 دولار، بما يعادل 1.3%، إلى 80.92 دولار للبرميل، بعد انخفاضها بما يصل إلى 4% يوم الأربعاء، وهبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 90 سنتا، أو 1.2٪، إلى 76.20 دولار، بعد انخفاضه بما يصل إلى 5٪ في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

تأجيل اجتماع «أوبك بلس»

وفي خطوة مفاجئة، أجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا «أوبك بلس» اجتماعا وزاريا إلى 30 نوفمبر، كان من المتوقع أن يناقش تخفيضات إنتاج النفط.

وقالت مصادر في «أوبك بلس» إن المنتجين يجدون صعوبة في الاتفاق على مستويات الإنتاج، ومن ثم التخفيضات المحتملة قبل الاجتماع المقرر أصلا في 26 نوفمبر.