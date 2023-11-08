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تراجع سعر برميل النفط إلى ما دون 80 دولارا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 09:04 مساء
تراجع سعر برميل النفط إلى ما دون 80 دولارا
مضخات النفط في حقل بولاية تكساس الأميركية، 22 أغسطس 2018. (رويترز)
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تراجع سعر خام «برنت»، الأربعاء، إلى أقل من 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو.

وانخفض برميل خام «برنت» القياسي العالمي مدة وجيزة بأكثر من 2%، ليسجل 79.80 دولار، قبل أن يعود سعره إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل.

في تلك الأثناء، هبط العقد الأميركي القياسي غرب تكساس الوسيط إلى 75.44 دولار للبرميل، ليسجل أدنى مستوى له منذ يوليو.

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ونقلت وكالة «فرانس برس» عن محلل الأسواق لدى «أواندا»، كريغ إرلام، قوله: «بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ يوليو اليوم في ظل تأثير التوقعات الاقتصادية الأضعف».

وتراجع الخام بالفعل بنحو 4% الثلاثاء، بعد أنباء عن تراجع صادرات الصين بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في أكتوبر، إذ أثار ذلك مخاوف جديدة حيال مدى إمكان استهلاكها الطاقة.

وأضاف إرلام: «التركيز ينتقل بوضوح من النقص في الإمداد إلى الطلب الضعيف، بينما إصرار المصارف المركزية على إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة يمكن أن يفاقم الوضع».

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