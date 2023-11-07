ارتفاع واردات الصين من النفط في أكتوبر 13.5% مدفوعة بزيادة النشاط محليا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت واردات الصين من خام النفط خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة بلغت 13.5% على أساس سنوي، مع زيادة شركات التكرير مشترياتها عن طريق حصص الواردات الجديدة ونمو الطلب المحلي على الوقود خلال عطلة الأسبوع الذهبي.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الواردات الصينية من النفط الخام بلغت، في أكتوبر، 11.53 مليون برميل يوميا، بارتفاع طفيف عن 11.13 مليون في سبتمبر، حسب شبكة «سي إن بي سي».

وبلغت واردات الصين، وهي أكبر مشتر للنفط في العالم، من النفط منذ بداية العام 11.36 مليون برميل يوميا، بزيادة 14.4% مقارنة بالعام السابق.

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الصين في 2023 إلى 5,4%

أسعار النفط ترتفع بعد التزام السعودية وروسيا بخفض الإنتاج إلى نهاية 2023

انتعاش حركة الطيران المحلية

وتلقى الاستهلاك المحلي للبنزين ووقود الطائرات دفعة قوية خلال عطلة الأسبوع الذهبي، التي استمرت ثمانية أيام، مع زيادة الرحلات الجوية لتسجل 826 مليون رحلة داخل البر الرئيسي للصين، بزيادة 71.3% عن العام السابق.

كما ارتفع استيراد بكين للنفط على خلفية إطلاق دفعة رابعة من حصص واردات النفط الخام، وأرباح التكرير الجيدة خلال الربع الثالث.

وأظهرت البيانات المنشورة أن صادرات الوقود المكرر بلغت 5.17 مليون طن، بانخفاض عن 5.44 مليون في سبتمبر، ولكن بزيادة 16.07% مقارنة مع 4.46 مليون مسجلة خلال العام 2022.

كما بلغت واردات الصين من الغاز الطبيعي 8.79 مليون طن خلال أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت 15.5% مقارنة بالعام 2022، لكن منخفضة عن 10.15 مليون طن المسجلة في سبتمبر.