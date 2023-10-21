بايدن يستضيف أول قمة اقتصادية لمجموعة دول الأميركتين في نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن أول قمة لمجموعة دول الأميركتين في نوفمبر، حسبما أعلن البيت الأبيض، وذلك في إطار محاولته لاحتواء الهجرة قبل الانتخابات المقرّرة في سنة 2024.

وسيستقبل بايدن قادة «الشراكة الأميركية من أجل الازدهار الاقتصادي»، التي تضمّ بربادوس وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والمكسيك وبنما والبيرو والأوروغواي، بحسب «فرانس برس».

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، «خلال القمة، سيؤكد الرئيس بايدن التزام الولايات المتحدة العمل مع شركائنا لتعميق التكامل الاقتصادي في منطقتنا». وأضافت أنّ القمة ستتناول أيضاً «الدوافع الاقتصادية الأساسية للهجرة غير الشرعية» التي تشكل مصدر إزعاج سياسي كبير للرئيس الديمقراطي الذي يتّهمه الجمهوريون بالتراخي في إطار سياسات الحدود.

13 مليار دولار لتأمين الحدود

طلب بايدن الجمعة نحو 13 مليار دولار لتأمين الحدود من الكونغرس كجزء من حزمة ضخمة للأمن القومي تشمل أيضاً مساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي وأوكرانيا. وتعمل الولايات المتحدة مع عدد من دول المنطقة للحدّ من تدفّق المهاجرين.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت إدارة بايدن عن خطط لتوسيع الجدار الحدودي مع المكسيك، وهي سياسة تبناها سلفه الجمهوري ومنافسه المحتمل في انتخابات العام 2024 دونالد ترامب. لكن بايدن أشار إلى أن الأموال مخصّصة لهذا التوسيع بموجب القانون ويجب استخدامها، رغم اعتقاده بأنّ الجدران الحدودية لا تحل الأزمة.