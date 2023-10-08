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السعودية تبدأ تجربة أول قطار هيدروجيني في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 08:35 مساء
السعودية تبدأ تجربة أول قطار هيدروجيني في الشرق الأوسط
إعلان التشغيل التجريبي لقطار يعمل بالهيدروجين. (الإنترنت)
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أعلنت السعودية بدء التشغيل التجريبي لقطار يعمل بالهيدروجين، يُعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، خلال الأسبوع المقبل، وفقًا لما أعلنه وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

جاء هذا الإعلان خلال كلمة لوزير الطاقة السعودي ضمن فعاليات «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» المقام في الرياض، بحسب «الشرق».

من جهتها، أشارت الخطوط الحديدية السعودية «سار» إلى أن إطلاق تجارب القطار في المملكة سيكون في الشهر الجاري، وذلك عقب توقيعها اتفاقية مع شركة «ألستوم» الفرنسية، بهدف إجراء التجارب التشغيلية والدراسات اللازمة للعمل على تجهيز هذا النوع من القطارات ليتلاءم مع بيئة المملكة وأجوائها، وذلك تمهيدًا لدخولها الخدمة مستقبلًا، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

توليد الطاقة دون أي انبعاثات كربونية
وقال وزير النقل والخدمات اللوچستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر إن الخطوة تأتي ضمن مستهدفات الاستراتيچية الوطنية للنقل والخدمات اللوچستية، وخطط التحول إلى منظومة نقل أكثر استدامة تعتمد أحدث التقنيات الذكية.

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من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «سار» شار بن خالد المالك أن القطار يُعد من أهم الابتكارات الحديثة في مجال النقل المستدام، وذلك عبر توليد الطاقة اللازمة لتشغيل وحركة القطارات من دون أي انبعاثات كربونية. ولفت إلى أنه يتمتع بمجموعة من الفوائد تجعله خياراً جذاباً للطاقة المستدامة.

والتجارب المعتمدة لهذا النوع من القطارات بدأت في العام 2018 بألمانيا واستمرت حتى العام 2020، ليبدأ التشغيل التجاري بشكل محدود لنقل الركاب في العام 2022.

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