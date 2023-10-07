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أسعار النفط تسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 11:55 صباحا
أسعار النفط تسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس
مضخة نفط في تكساس بالولايات المتحدة. (أرشيفية: رويترز)
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سجلت أسعار النفط أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس الماضي، رغم ارتفاعها أمس الجمعة عند التسوية، وذلك بعد أن أجج رفع جزئي آخر لحظر تصدير الوقود في روسيا المخاوف إزاء الطلب بسبب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا إلى 84.58 دولار عند التسوية، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا إلى 82.79 دولار، حسب تقرير لوكالة «رويترز».

تراجع برنت 11% وتكساس 8%
وانخفض سعر خام برنت 11%، وتراجع خام غرب تكساس أكثر من 8% خلال الأسبوع بفعل مخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء النمو العالمي والإضرار بالطلب على الوقود، حتى مع تراجع الإمدادات من السعودية وروسيا اللتين أعلنتا مواصلة خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

وأظهرت إحصاءات وزارة العمل الأميركية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بواقع 336 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول، وهو ما يتجاوز كثيرا توقعات الاقتصاديين بزيادتها 170 ألف وظيفة فقط.

ونقلت «رويترز» عن محللين قولهم إن الاقتصاد الأميركي القوي يمكن أن يعزز المعنويات بشأن الطلب على النفط على المدى القريب، لكن على العكس من ذلك، أدت الإحصاءات إلى ارتفاع الدولار وزيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023. وعادة ما يعود ارتفاع الدولار بالسلب على الطلب على النفط، إذ يجعله أكثر تكلفة نسبيا لحاملي العملات الأخرى.

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