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إندونيسيا تعتمد قواعد لتنظيم التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 04:13 مساء
إندونيسيا تعتمد قواعد لتنظيم التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
شاشة هاتف تظهر برامج للتواصل الاجتماعي. (الإنترنت)
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أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الإثنين أنه يمكن اعتبارًا من هذا الأسبوع اعتماد قواعد تنظم التعاملات على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة مخاطر الوضع الاحتكاري لجهات مثل «تيك توك».

وأعلن الرئيس الإندونيسي في رسالة عبر الفيديو «لقد اتخذنا القرار للتو خلال اجتماع مخصَّص لمواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة للتجارة الإلكترونية. ويرجح نشره غدًا» من دون تسمية أي موقع إلكتروني مستهدف، بحسب «فرانس برس».

دعا العديد من المسؤولين الحكوميين الإندونيسيين أخيرًا إلى الفصل بين أنشطة مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، باعتبار أن المنصات الكبرى مثل «تيك توك» تهدد الشركات المحلية الصغيرة.

إندونيسيا ثاني أكبر سوق «تيك توك»
الإندونيسيون الذين يستخدمون بكثرة التطبيق الذي طورته شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «ByteDance»، هم الأكثر إنفاقًا على تيك توك في المنطقة. وإندونيسيا هي ثاني أكبر سوق للشركة مع 125 مليون مستخدم بحسب الشركة.

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«تيك توك» ليست الوحيدة التي تتيح التعاملات على شبكتها الاجتماعية. فهناك كذلك مجموعة ميتا الأميركية العملاقة على منصتيها «فيسبوك وانستغرام». ولن تحتاج الأحكام الجديدة المعدلة إلى عرضها على البرلمان لاعتمادها. 

الفصل بين مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية 
وفي الآونة الأخيرة، دعت الشركة في بيان إندونيسيا إلى «توفير فرص متكافئة لتيك توك». وقالت «إن فرض الفصل بين مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية على منصات مختلفة لن يضر بالابتكار فحسب، بل سيضر أيضًا بالتجار والزبائن الإندونيسيين».

وفي ختام اجتماع مع الرئيس ويدودو أعلن وزير التجارة ذو الكفل حسن للإعلام أن الرئيس سيوقع النصوص الجديدة سريعًا. وقال إن «التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تكتفي بتسهيل الترويج للسلع والخدمات وليس إجراء تعاملات مباشرة»، مشددًا على ضرورة الفصل بين مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية.

في يونيو خلال زيارة لجاكرتا، أعلن شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لشركة «ByteDance» المالكة لتيك توك أن المجموعة ستستثمر خلال السنوات المقبلة «مليارات الدولارات» في جنوب شرق آسيا حيث لدى تيك توك 325 مليون مستخدم.

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