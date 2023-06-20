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مجموعة علي بابا الصينية العملاقة تعين رئيسا جديدا لمجلس إدارتها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 08:34 صباحا
مجموعة علي بابا الصينية العملاقة تعين رئيسا جديدا لمجلس إدارتها
مكاتب شركة «علي بابا» في بكين، 13 أبريل 2022. (أ ف ب)
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أعلنت مجموعة «علي بابا» الصينية العملاقة في التجارة الإلكترونية الثلاثاء، بشكل مفاجئ استبدال رئيس مجلس إدارتها دانييل جانغ الذي يتولى المنصب منذ ثماني سنوات في وقت تشهد فيه الشركة إعادة هيكلة لنشاطاتها.

وأشارت «علي بابا» رائدة التجارة الإلكترونية في الصين في مارس الماضي، إلى أنها باشرت أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخها بعد توزيع نشاطها على ست وحدات منفصلة، بحسب وكالة «فرانس برس».

و«علي بابا» من الشركات الرئيسية في قطاع التكنولوجيا الصيني، ولديها نشاطات في التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والإعلام والترفيه فضلا عن الذكاء الاصطناعي.

وسيحل جوزف تساي نائب الرئيس التنفيذي الحالي لـ«علي بابا»، مكان دانييل جانغ في العاشر من سبتمبر.

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وأوضحت المجموعة أن دانييل جانغ الذي يستقيل من منصبه رئيسا لمجلس الإدارة والمدير التنفيذي، سيبقى ضمن المجموعة ويتولى إدارة فرع الحوسبة السحابية فيها.

شبهة إعاقة المنافسة
وجاءت هذه التغييرات بعد اضطرابات شهدها قطاع التكنولوجيا على مدى سنوات، وتأثرت «علي بابا» خصوصا من تشديد للقواعد قررته السلطة واستهدف الشركات العملاقة في القطاع.

وكانت «علي بابا» أول مجموعة استهدفت بتدابير السلطات، إذ منعت بكين في نهاية 2020 دخول شركة «أنت غروب» الفرع المتخصص بالمالية وعمليات الدفع في «علي بابا»، البورصة في هونغ كونغ قبل 48 ساعة من عملية الاكتتاب.

وفي الشهر التالي طال تحقيق علي بابا بشبهة إعاقة المنافسة، وأثرت هذه المتاعب سلبا على أداء الشركة في 2022.

ويبدو أن السلطات الصينية خففت من نهجها المتشدد في الأشهر الأخيرة، حيال هذا القطاع في ظل تسجيل تباطؤ في الأداء الاقتصادي.

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