الملياردير الصيني «جاك ما» يتنازل عن السيطرة على شركة «آنت غروب»

القاهرة - بوابة الوسط

سيتخلى المؤسس والرئيس السابق لشركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «علي بابا» جاك ما عن السيطرة على شركة «آنت غروب» كجزء من إعادة الهيكلة، فيما يكثف النظام الشيوعي حملته على الشركات الكبيرة في القطاع، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكان جاك ما، أحد أشهر رجال الأعمال في الصين، رمزا لـ«الرجل العصامي» لجيل من أباطرة التكنولوجيا الصينيين، مع رحلته الشخصية غير النمطية، لكن مدرس اللغة الإنكليزية السابق انسحب من الحياة العامة بعدما منعت بكين طرح شركة «آنت غروب» للاكتتاب العام في هونغ كونغ في العام 2020 بعد تعليقاته اللاذعة بشأن الجهات الحكومية الناظمة.

وأعلنت الشركة في بيان، السبت، أنها تدخل تعديلات على هيكلية ملكيتها بحيث «لا يسيطر أي مساهم بمفرده أو بالاشتراك مع أطراف أخرى» على «آنت غروب»، وكشف البيان عن الهيكل المعقّد السابق للشركة والذي أظهر أن جاك ما يسيطر «بشكل غير مباشر» على 53.46% من أسهمها، وبعد هذا التعديل، سيحتفظ « جاك ما» بـ6.2% فقط من حقوق التصويت.

وحسب المعلومات الواردة في البيان، أوضحت الشركة: «يهدف هذا التعديل إلى زيادة تعزيز استقرار هيكلية شركتنا واستدامة تنميتنا على المدى الطويل»، وأشارت إلى أن عشرة أشخاص، بمن فيهم المؤسس والإدارة والموظفون، «سيمارسون حقوقهم في التصويت بشكل مستقل»، ولن يغيّر هذا التعديل الفوائد الاقتصادية للمساهمين.