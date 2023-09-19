  • Alwasat News
Atwasat

العاملون بقطاع الخدمات الصحية في إنجلترا يبدأون إضرابًا جديدًا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 05:24 مساء
العاملون بقطاع الخدمات الصحية في إنجلترا يبدأون إضرابًا جديدًا
إضراب القطاع الصحي في المملكة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

بدأ آلاف الأطباء الاستشاريين العاملين بالقطاع الوطني للخدمات الصحية في إنجلترا إضرابًا الثلاثاء بسبب تدني مستويات أجورهم أدنى من معدل التضخم في ظل زيادة عبء العمل عليهم.

وأعلن الأطباء أنهم يعتزمون تنظيم إضراب مشترك مع الأطباء المبتدئين في واقعة يشهدها القطاع الصحي لأول مرة في تاريخه خلال 75 عامًا، بحسب «فرانس برس».

ويعد هذا الإضراب الحلقة الأحدث في مسلسل إضرابات العاملين بالقطاعين العام والخاص المستمر منذ ما يقرب من 18 شهرًا في أعقاب ارتفاع التضخم. وشملت الإضرابات سائقي القطارات والمعلمين.

 التضخم السنوي لا يزال مرتفعًا عند 6.8%
وعلى الرغم من انخفاضه تدريجيًا منذ أواخر العام الماضي؛ فإن التضخم السنوي في المملكة المتحدة لا يزال مرتفعًا عند 6.8%، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع. ويرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الزيادة في مستوى الأجور التي يطالب بها العمال ستفاقم من ارتفاع التضخم.

-  إضراب أصحاب المحال في باكستان احتجاجا على ارتفاع الأسعار
-  مواجهة بين العمال وعمالقة صناعة السيارات الأميركية في ثاني أيام الإضراب

وتعهد سوناك بعيد توليه منصبه في أكتوبر 2022، بخفض التضخم إلى النصف بعدما كان في حينه يتخطى 10%. ومن أجل تهدئة مستوبات أسعار المستهلكين في بريطانيا، فإنه يُعوّل إلى حد كبير على قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة الذي يُحتمل حدوثه مرة أخرى خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس غداة صدور أحدث بيانات التضخم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية
قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة

قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة
حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق

حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل

وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة

سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا

«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة

أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب

أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)

تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)
المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة

المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة
لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كارثة عاصفة «دانيال»

لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في ...
معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا

معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا
رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)

رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)
أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»
بعد انتهاء مهمتهم في درنة.. حادث يودي بحياة 6 متطوعين من حملة «فزعة شباب بنغازي»

بعد انتهاء مهمتهم في درنة.. حادث يودي بحياة 6 متطوعين من حملة «فزعة شباب بنغازي»
«معهد واشنطن»: معركة التعافي من «دانيال» تحدد مصير ليبيا السياسي

«معهد واشنطن»: معركة التعافي من «دانيال» تحدد مصير ليبيا السياسي
الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة

الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة
رئيس بلدية درنة يتحدث عن 3 مطالب لأهالي المدينة

رئيس بلدية درنة يتحدث عن 3 مطالب لأهالي المدينة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إسبانيا تسجل نموًا اقتصاديًا أعلى من المتوقع بعد «كوفيد-19»
إسبانيا تسجل نموًا اقتصاديًا أعلى من المتوقع بعد «كوفيد-19»
أوكرانيا تشكو دولًا بالاتحاد الأوروبي فرضت حظرًا على واردات الحبوب
أوكرانيا تشكو دولًا بالاتحاد الأوروبي فرضت حظرًا على واردات ...
رئيس «أرامكو» السعودية يحذِّر من أزمة طاقة «أكثر خطورة»
رئيس «أرامكو» السعودية يحذِّر من أزمة طاقة «أكثر خطورة»
أسعار النفط ترتفع مع تراجع إنتاج الخام في أميركا
أسعار النفط ترتفع مع تراجع إنتاج الخام في أميركا
سفينة محملة بالقمح تغادر ميناءً أوكرانيّا على البحر الأسود رغم التهديد الروسي
سفينة محملة بالقمح تغادر ميناءً أوكرانيّا على البحر الأسود رغم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما...
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس...
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية...
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ ......
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ...
المزيد
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»...
العاملون بقطاع الخدمات الصحية في إنجلترا يبدأون إضرابًا جديدًا
العاملون بقطاع الخدمات الصحية في إنجلترا يبدأون إضرابًا ......
ثقة الشركات الأميركية في الصين في أدنى مستوى
ثقة الشركات الأميركية في الصين في أدنى مستوى...
سفينة محملة بالقمح تغادر ميناءً أوكرانيّا على البحر الأسود رغم التهديد الروسي
سفينة محملة بالقمح تغادر ميناءً أوكرانيّا على البحر الأسود ......
أسعار النفط ترتفع مع تراجع إنتاج الخام في أميركا
أسعار النفط ترتفع مع تراجع إنتاج الخام في أميركا...
المزيد