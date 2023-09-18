  • Alwasat News
Atwasat

إسبانيا تسجل نموًا اقتصاديًا أعلى من المتوقع بعد «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 05:10 مساء
إسبانيا تسجل نموًا اقتصاديًا أعلى من المتوقع بعد «كوفيد-19»
أعلام الإسبان. (الإنترنت)
alwasat radio

تجاوز النمو الاقتصادي الإسباني بعد جائحة «كوفيد-19» التقديرات الأولية، وفقًا لأرقام جديدة نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الإثنين. 

وبذلك سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 5.8% في عام 2022، أي ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بما تم توقعه. وفي عام 2021، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4%، أي بزيادة تتخطى إلى حد كبير نسبة 5.5% التي تم تقديرها في البداية، حسبما أكد المعهد الوطني للإحصاء، بحسب «فرانس برس».

وأوضح المعهد في تقريره أن هذه المراجعات أتت نتيجة معلومات اقتصادية جديدة و«صعوبة قياس نسبة النشاط الاقتصادي في ظروف استثنائية» مثل فترة انتشار كوفيد.

تخفيض الناتج المحلي الإجمالي
إلى ذلك خفض المعهد الوطني للإحصاء بشكل طفيف أرقامه بشأن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا في عام 2020، من -11.3% المعلن عنها سابقًا، إلى -11.2%، في وقت فرض القيود الصحية الأكثر صرامة لمكافحة الوباء. وتبقى هذه الأرقام  الأكثر انخفاضًا في أوروبا، بسبب اعتماد البلاد على السياحة. 

-  الاقتصاد البريطاني يستعيد مستويات ما قبل جائحة «كورونا»
-  صندوق النقد يرفع مستوى تفاؤله للاقتصاد العالمي

وبحسب المراجعات التي أُعلن عنها، الإثنين، عاد الاقتصاد الإسباني إلى مستوى ما قبل الوباء العام الماضي وليس في الربع الأول من العام 2023 كما قُدّر سابقًا. وأشادت وزارة الاقتصاد على موقع «إكس» (تويتر سابقًا) «بعودة الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا إلى مستوياته قبل الوباء بحلول العام 2022».

وتابعت الوزارة «يستمر هذا النشاط في العام 2023 وسيجعلنا الدولة التي تتمتع بأكبر نسبة نمو بين الاقتصادات الكبرى».  ووفقًا للمفوضية الأوروبية، من المتوقع أن يبلغ النمو في إسبانيا 2.2% في عام 2023.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كارثة عاصفة «دانيال»

لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في ...
أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»
هيئات ثقافية مصرية تنعي المترجم شوقي جلال

هيئات ثقافية مصرية تنعي المترجم شوقي جلال
«أ ف ب»: نقل 6 مليارات دولار من أصول طهران المجمّدة إلى حساب في قطر ضمن الاتفاق مع واشنطن

«أ ف ب»: نقل 6 مليارات دولار من أصول طهران المجمّدة إلى حساب في قطر ضمن الاتفاق ...
الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة

الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة
قناة «الوسط» تعتذر عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في بطولات أفريقيا

قناة «الوسط» تعتذر عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في بطولات أفريقيا
السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة

السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة
الإثيوبية غوداف تسيغاي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر

الإثيوبية غوداف تسيغاي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر
العاصفة أم الإعصار: مُساءلة الطبيعة للفساد

العاصفة أم الإعصار: مُساءلة الطبيعة للفساد
كاريكاتير خيري - سيول درنة والفساد السياسي والمالي في ليبيا

كاريكاتير خيري - سيول درنة والفساد السياسي والمالي في ليبيا
رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى درنة (صور)

رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى...
تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»

تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»
بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي

بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي
الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي

الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي
«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث

«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث
أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم

أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا

بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا
بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة

بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس نقابة عمال قطاع السيارات الأميركي يلوح بتصعيد الإضراب
رئيس نقابة عمال قطاع السيارات الأميركي يلوح بتصعيد الإضراب
أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بنقص المعروض وتعافي الطلب في الصين
أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بنقص المعروض وتعافي الطلب في الصين
تراجع حاد في أسهم إيفرغراند الصينية بعد توقيف موظفين
تراجع حاد في أسهم إيفرغراند الصينية بعد توقيف موظفين
أوكرانيا تعتزم مقاضاة بولندا والمجر وسلوفاكيا
أوكرانيا تعتزم مقاضاة بولندا والمجر وسلوفاكيا
وزيرا الصناعة السعودي والصيني يبحثان تعزيز التعاون في التكنولوجيا الناشئة
وزيرا الصناعة السعودي والصيني يبحثان تعزيز التعاون في التكنولوجيا...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما...
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس...
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية...
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ ......
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ...
المزيد
إسبانيا تسجل نموًا اقتصاديًا أعلى من المتوقع بعد «كوفيد-19»
إسبانيا تسجل نموًا اقتصاديًا أعلى من المتوقع بعد «كوفيد-19»...
البنك الدولي: قيود «الاحتلال» تعيق الفلسطينيين من الحصول على الرعاية الصحية
البنك الدولي: قيود «الاحتلال» تعيق الفلسطينيين من الحصول على......
إردوغان يحثّ إيلون ماسك على إنشاء مصنع لشركة «تيسلا» في تركيا
إردوغان يحثّ إيلون ماسك على إنشاء مصنع لشركة «تيسلا» في ......
وزيرا الصناعة السعودي والصيني يبحثان تعزيز التعاون في التكنولوجيا الناشئة
وزيرا الصناعة السعودي والصيني يبحثان تعزيز التعاون في ......
أوكرانيا تعتزم مقاضاة بولندا والمجر وسلوفاكيا
أوكرانيا تعتزم مقاضاة بولندا والمجر وسلوفاكيا...
المزيد