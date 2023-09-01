الاقتصاد البريطاني يستعيد مستويات ما قبل جائحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المكتب الوطني البريطاني للإحصاء استعادة الاقتصاد البريطاني مستويات ما قبل جائحة «كورونا» التي بدأت في العام 2021، وذلك خلافا لتقديرات سابقة أفادت بأن إجمالي الناتج الداخلي يواجه صعوبة في العودة بشكل دائم إلى فوق هذا المستوى.

ولفت المكتب، في تقرير نشر اليوم الجمعة، إلى مراجعة نمو إجمالي الناتج الداخلي، ورفعه 1.1 نقطة مئوية، لبلوغ ارتفاع نسبته 8.7%.

وانخفض النمو أقل من المتوقع في 2020 بنسبة 10.4% (مقابل 11% حسب التقدير السابق)، حسبما أعلن مكتب الإحصاء في تقرير اليوم.

والنتيجة أن مكتب الإحصاء يقدر بأن إجمالي الناتج الداخلي كان أعلى 0.6% من مستويات ما قبل الجائحة في الفصل الرابع من 2021، بينما كان معهد الإحصاء يعتقد حتى الآن أنه كان في تلك الفترة أقل بـ1.2%.

نجاح اقتصادي غير متوقع

في وقت سابق، قدّر مكتب الإحصاء أن الاقتصاد البريطاني لن يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة إلا قبل بضعة أشهر بأرقامه الشهرية، وليس بعد بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، وهو ما يبدو أنه يشير إلى أن انتعاش البلاد كان متأخرا مقارنة مع دول أخرى في مجموعة السبع خصوصا.

وقال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، إن اقتصاد بلاده سجل في الواقع نموا أكبر مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، قياسا بألمانيا وفرنسا واليابان.

الحديث عن تراجع الاقتصاد البريطاني خاطئ

وشدد هانت على أن «الخطاب التراجعي بشأن بريطانيا وآفاقها على المدى الطويل هو ببساطة خاطئ».

وتدارك هانت في بيان منفصل: «لكن لا يزال هناك العديد من المعارك لكسبها، ولا سيما ضد التضخم، من أجل تخفيف ضغط تكاليف المعيشة على الأسر».

وأكد كرايغ ماكلارين، الخبير في مكتب الإحصاء، أن بريطانيا بين «أولى الدول التي تحدث تقديراتها الأساسية ببيانات أكثر تفصيلا».