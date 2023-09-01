  • Alwasat News
Atwasat

الاقتصاد البريطاني يستعيد مستويات ما قبل جائحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 سبتمبر 2023, 09:44 مساء
الاقتصاد البريطاني يستعيد مستويات ما قبل جائحة «كورونا»
سوق بورتوبيلو في غرب لندن، 19 أغسطس 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أكد المكتب الوطني البريطاني للإحصاء استعادة الاقتصاد البريطاني مستويات ما قبل جائحة «كورونا» التي بدأت في العام 2021، وذلك خلافا لتقديرات سابقة أفادت بأن إجمالي الناتج الداخلي يواجه صعوبة في العودة بشكل دائم إلى فوق هذا المستوى.

ولفت المكتب، في تقرير نشر اليوم الجمعة، إلى مراجعة نمو إجمالي الناتج الداخلي، ورفعه 1.1 نقطة مئوية، لبلوغ ارتفاع نسبته 8.7%.

وانخفض النمو أقل من المتوقع في 2020 بنسبة 10.4% (مقابل 11% حسب التقدير السابق)، حسبما أعلن مكتب الإحصاء في تقرير اليوم.

والنتيجة أن مكتب الإحصاء يقدر بأن إجمالي الناتج الداخلي كان أعلى 0.6% من مستويات ما قبل الجائحة في الفصل الرابع من 2021، بينما كان معهد الإحصاء يعتقد حتى الآن أنه كان في تلك الفترة أقل بـ1.2%.

نجاح اقتصادي غير متوقع
في وقت سابق، قدّر مكتب الإحصاء أن الاقتصاد البريطاني لن يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة إلا قبل بضعة أشهر بأرقامه الشهرية، وليس بعد بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، وهو ما يبدو أنه يشير إلى أن انتعاش البلاد كان متأخرا مقارنة مع دول أخرى في مجموعة السبع خصوصا.

وقال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، إن اقتصاد بلاده سجل في الواقع نموا أكبر مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، قياسا بألمانيا وفرنسا واليابان.

الحديث عن تراجع الاقتصاد البريطاني خاطئ
وشدد هانت على أن «الخطاب التراجعي بشأن بريطانيا وآفاقها على المدى الطويل هو ببساطة خاطئ».

وتدارك هانت في بيان منفصل: «لكن لا يزال هناك العديد من المعارك لكسبها، ولا سيما ضد التضخم، من أجل تخفيف ضغط تكاليف المعيشة على الأسر».

وأكد كرايغ ماكلارين، الخبير في مكتب الإحصاء، أن بريطانيا بين «أولى الدول التي تحدث تقديراتها الأساسية ببيانات أكثر تفصيلا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برايتون يضم أنسو فاتي لاعب برشلونة على سبيل الإعارة

برايتون يضم أنسو فاتي لاعب برشلونة على سبيل الإعارة
طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين

طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين
إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(

إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(
رونالدينيو يمثل أمام البرلمان البرازيلي وينفي تهمة الاحتيال

رونالدينيو يمثل أمام البرلمان البرازيلي وينفي تهمة الاحتيال
كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع

كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع
وكالة الأرصاد: اليابان شهد فصل الصيف الأكثر حرارة العام 2023

وكالة الأرصاد: اليابان شهد فصل الصيف الأكثر حرارة العام 2023
الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات

الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات
انطلاق أولى رحلات الخطوط الليبية إلى المدينة المنورة الشهر الجاري

انطلاق أولى رحلات الخطوط الليبية إلى المدينة المنورة الشهر الجاري
«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية

«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية
العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي

العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي
جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟

جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟
اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة

اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة
في العدد 406: لقاء روما أغضب الليبيين.. والقرقني أبهجهم

في العدد 406: لقاء روما أغضب الليبيين.. والقرقني أبهجهم
كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي

كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي
السجن 17 عاما لزعيم مجموعة متطرفة على خلفية اقتحام الكابيتول

السجن 17 عاما لزعيم مجموعة متطرفة على خلفية اقتحام الكابيتول
غوارديولا أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2023

غوارديولا أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2023
هالاند أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2023

هالاند أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2023
وقفة أمام قصر الخلد احتجاجًا على تخصيص المبنى لديوان مجلس الوزراء

وقفة أمام قصر الخلد احتجاجًا على تخصيص المبنى لديوان مجلس الوزراء
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تحذر من «بيئة محفوفة بالمخاطر» للشركات الأميركية في الصين
واشنطن تحذر من «بيئة محفوفة بالمخاطر» للشركات الأميركية في الصين
نمو الاقتصاد الفرنسي 0.5% في الربع الثاني من العام
نمو الاقتصاد الفرنسي 0.5% في الربع الثاني من العام
أكثر من مليوني عاطل عن العمل في ألمانيا
أكثر من مليوني عاطل عن العمل في ألمانيا
مبنى جديد في مطار أبوظبي بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر
مبنى جديد في مطار أبوظبي بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر
التضخم يضع «المركزي الأوروبي» أمام معضلة
التضخم يضع «المركزي الأوروبي» أمام معضلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو ......
«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها
«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها...
تونس.. بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز بعد التوصل إلى اتفاق لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة
تونس.. بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز بعد التوصل إلى اتفاق ......
الإقبال الكبير على فاكهة الأساي نعمة ونقمة لمنطقة الأمازون البرازيلية
الإقبال الكبير على فاكهة الأساي نعمة ونقمة لمنطقة الأمازون ......
غازبروم ترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
غازبروم ترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر ......
المزيد
الاقتصاد البريطاني يستعيد مستويات ما قبل جائحة «كورونا»
الاقتصاد البريطاني يستعيد مستويات ما قبل جائحة «كورونا»...
هل يحقق مؤتمر نيروبي المناخي حلم القارة السمراء في مجال الطاقة الخضراء؟
هل يحقق مؤتمر نيروبي المناخي حلم القارة السمراء في مجال ......
أسعار النفط تتجه إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين
أسعار النفط تتجه إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين...
التضخم يضع «المركزي الأوروبي» أمام معضلة
التضخم يضع «المركزي الأوروبي» أمام معضلة...
مبنى جديد في مطار أبوظبي بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر
مبنى جديد في مطار أبوظبي بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون ......
المزيد