توقعات بخفض تدريجي للفائدة الأميركية منتصف 2024

القاهرة - بوابة الوسط

يتوقع اقتصاديون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي تيسير سياسته النقدية بنهاية يونيو 2024، عبر تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية.

وقال الخبيران الاقتصاديان في مصرف «غولدمان ساكس»، جان هاتزيوس وديفيد ميركل، إن التخفيضات ستأتي مدفوعة برغبة في تعديل الفائدة من مستوى متشدد بمجرد اقتراب التضخم من المستوى المستهدف، بحسب موقع «اقتصاد الشرق».

ويقدر فريق «غولدمان» أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في الربع الثاني من عام 2024. ومن المتوقع أن تتجنب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد معدل الفائدة، رفع الفائدة الشهر المقبل، وتخلص خلال اجتماع نوفمبر المقبل إلى «أن مسار التضخم الأساسي قد تباطأ بما يكفي لجعل رفع الفائدة غير ضروري».

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ويشير الاقتصاديان إلى أن «تعدل مسار الفائدة لا يعني التخفيض على وجه الخصوص، ولهذا السبب نرى أيضًا خطرًا كبيرًا بأن تثبّت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الفائدة بدلًا من ذلك. نحن نرى خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس كل ربع سنة، لكننا غير متأكدين بشأن الوتيرة».

وأظهرت البيانات، الأسبوع الماضي، ارتفاع التضخم الإجمالي في الولايات المتحدة بمعدل أبطأ من المتوقع عند 3.2%، مع استمرار مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستثني تكاليف الطاقة والغذاء - بوتيرة سنوية بلغت 4.7%.

ورفع صانعو السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» مستهدفهم لأسعار الفائدة في مارس 2022 من 5.25% إلى 5.5%. كتب فريق رغولدمان: «نتوقع أن يستقر معدل الفائدة في النهاية عند نطاق يتراوح بين 3% - 3.25%».