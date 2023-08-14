إضراب جديد لطياري «راين إير» في بلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط

نفذ طيارون بلجيكيون، الإثنين، إضرابًا جديدًا ضد شركة «راين إير» الأيرلندية، ما أجبر الشركة على إلغاء 88 رحلة عبر مطار شارلوروا البلجيكي أحد مراكزها الأوروبية الأكثر ازدحامًا.

وقال المطار إن الإضراب، الثالث خلال موسم الصيف، أثر على 15 ألف مسافر كانوا يخططون للسفر الإثنين أو الثلاثاء خلال عطلة عيد انتقال العذراء في بلجيكا في منتصف أغسطس، بحسب «فرانس برس».

«الإغراق الاجتماعي»

وينتقد طيارو «راين إير» في بلجيكا عدم رغبة الشركة الأيرلندية في احترام اتفاقية جماعية تنص على منحهم عددًا معينًا من أيام الإجازة مقابل التخفيضات التي طالت أجورهم في العام 2020 خلال أزمة «كوفيد-19».

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وتتهم نقابات الطيارين الشركة بعدم احترام القانون البلجيكي وبتحقيق أرباح بفضل «الإغراق الاجتماعي» الذي يخلق منافسة غير عادلة مع الشركات الأخرى.