12 مليار دولار كلفة أزمة الهجرة في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

قدر رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز، الأربعاء، كلفة أزمة الهجرة التي تواجهها المدينة مع وصول 100 ألف لاجئ ومهاجر لأسباب اقتصادية وطالب لجوء من أميركا اللاتينية وفي الآونة الأخيرة من غرب أفريقيا بـ12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال رئيس البلدية، وهو نقيب سابق في الشرطة ومتحدر من أصول أفريقية معروف بأنه من يمين الحزب الديمقراطي، إن «المدينة أنفقت 1,45 مليار دولار في السنة المالية 2023 لتوفير السكن والمأكل لعشرات الآلاف من طالبي اللجوء»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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100 ألف مهاجر في نيويورك منذ أبريل 2022

ونيويورك لديها التزام قانوني بإسكان وإطعام كلّ الوافدين الجدد بغض النظر عن وضعهم. وحذر آدامز، في بيان من وجود نحو 100 ألف مهاجر في نيويورك منذ أبريل 2022، مشيرًا إلى أنه «نظرًا لأحدث التوقّعات، يمكن أن تنفق المدينة ما يصل إلى 12 مليار دولار على مدى السنوات المالية الثلاث المقبلة».

وهذا المبلغ يمثل 4% من موازنة بلدية هذه المدينة الكبرى التي تعد 8,5 مليون نسمة. كما حذر رئيس البلدية الذي يقيم علاقات متوترة مع الجناح اليساري من حزبه وحتى مع إدارة الرئيس جو بايدن من أنّ «الهجرة هي قصة نيويورك، إنها قصة أميركا. لكن كما قلت قبل عام تقريبًا، نواجه حالة طارئة غير مسبوقة ناجمة عن أزمة اللجوء هذه».

مسؤول: نيويورك لم تعد قادرة على استقبال المهاجرين الأفارقة

وقال آدامز: إن نيويورك تواجه «أزمة وطنية لا يمكنها إدارتها بمفردها»، و«تعاطف سكان نيويورك لا حدود له لكن ليس مواردنا». ونيويورك التي بنت أسطورتها على موجات هجرة متتالية تؤكد أنها اليوم لم تعد قادرة على استقبال المهاجرين الأفارقة، أحدث الوافدين إليها.

ومنذ نهاية يوليو يتكدّس مئات الشباب من السنغال وموريتانيا ودول مجاورة على الرصيف أمام فندق على أمل الحصول على سكن. وهناك نحو 108 آلاف شخص حاليًا في النزل والفنادق والشقق الشاغرة. و56 ألفًا منهم هم طالبو لجوء.

وتعتبر الهجرة غير الشرعية من أميركا اللاتينية إحدى نقاط الخلاف في السياسة الداخلية في الولايات المتّحدة، خاصة قبل أقلّ من 18 شهرًا على الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.

وللتنديد بسياسة الهجرة التي يعتمدها الرئيس بايدن ويعتبرونها متراخية، قام حكّام جمهوريون لولايات جنوبية مصنّفة يمينية، مثل تكساس وفلوريدا، بتمويل رحلات جوية أو عبر حافلات لنقل مهاجرين وصلوا إلى ولاياتهم من دول أميركا اللاتينية إلى مدن ديمقراطية تعتبر ملاذات لليسار مثل نيويورك.