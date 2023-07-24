الصين تعبّر عن «استيائها الشديد» من قيود اليابان بشأن الرقائق

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الصين، اليوم الإثنين، إنها «غير راضية بشدة» عن ضوابط التصدير اليابانية على أدوات صناعة الرقائق التي دخلت حيز التنفيذ، ووصفت الإجراءات بأنها «موجهة بشكل واضح» ضد البلاد.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن «الصين تحض الجانب الياباني على مراعاة المصالح الشاملة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين واليابان، ومصالحها على المدى الطويل، والامتناع عن إساءة استخدام إجراءات الرقابة على الصادرات»، بحسب وكالة «رويترز».

- اليابان تقيد صادرات معدات صنع الرقائق إلى الصين

وأضاف: «نحن غير راضين بشدة»، معتبراً أن «هذه الممارسات الخاطئة تنتهك قانون اقتصاد السوق ومبادئ التجارة الحرة».

اليابان تقيد صادرات معدات صنع الرقائق إلى الصين

وفي فبراير الماضي، ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن الحكومة ستبدأ تقييد صادرات معدات صنع أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين في الربيع، بعد أن تعدل قانونا لديها للسماح بذلك التغيير.

وأفاد التقرير أن التعديل لن يذكر الصين على وجه التحديد في محاولة لتقليل خطر انتقام بكين، دون أن يذكر مصدر المعلومات، وفق وكالة «رويترز».