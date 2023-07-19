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الاعتراضات تجبر الأميركية مورتون على التخلي عن منصبها في الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 09:08 صباحا
الاعتراضات تجبر الأميركية مورتون على التخلي عن منصبها في الاتحاد الأوروبي
الخبيرة الاقتصادية الأميركية فيونا سكوت مورتون. (الإنترنت)
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تخلت الخبيرة الاقتصادية الأميركية فيونا سكوت مورتون عن منصب مهم في الاتحاد الأوروبي، لتنظيم عمل المجموعات العملاقة للتكنولوجيا، على أثر جدل يتعلق بجنسيتها الأميركية، كما كتبت المفوضة الأوروبية مارغريت فيستاغر في رسالة نشرت الأربعاء.

وقالت فيستاغر على «تويتر»: «أبلغتني فيونا سكوت مورتون بقرارها عدم قبول منصب كبير الاقتصاديين لشؤون المنافسة. أقبل ذلك بأسف»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

أثار تعيين سكوت مورتون في منصب كبير الاقتصاديين بالإدارة العامة للمنافسة استياء أعضاء بالبرلمان الأوروبي. لكن المفوضية الأوروبية تجاهلت موقفهم، وكذلك طلب الحكومة الفرنسية إلغاء تعيين أستاذة الاقتصاد في جامعة «ييل» المرموقة.

ماكرون: تعيين أميركية في منصب مهم بالاتحاد الأوروبي يثير تساؤلات
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن تعيين الأميركية فيونا سكوت مورتون في منصب مهم في الاتحاد الأوروبي، لتنظيم عمل مجموعات التكنولوجيا العملاقة، «يثير تساؤلات»، مشيرا إلى أنه ينتظر ردا من المفوضية الأوروبية.

وقد أدلى ماكرون بهذه التصريحات على هامش قمة للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد ودول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، قبل جلسة للبرلمان الأوروبي، للاستماع إلى مارغريت فيستاغر، نائبة رئيس السلطة التنفيذية الأوروبية، التي دافعت عن هذا التعيين.

وأوضحت فيستاغر: «حاولت توظيف أفضل شخص ممكن لهذه الوظيفة»، مشددة على أن «هذا المنصب استشاري، ولا يسمح باتخاذ قرارات»

بينما صرح ماكرون: «إذا لم يكن لدينا باحث أوروبي من هذا المستوى ليجرى توظيفه من قِبل المفوضية، فهذا يعني أن لدينا مشكلة كبيرة جدا مع جميع الأنظمة الأكاديمية الأوروبية». وأشار إلى غياب «المعاملة بالمثل» من قِبل الولايات المتحدة والصين في تعيين أوروبيين بمناصب «في صلب قراراتهم».

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