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سنغافورة: اعتقال وزير النقل في تحقيق بقضية فساد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 08:38 صباحا
سنغافورة: اعتقال وزير النقل في تحقيق بقضية فساد
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ذكرت هيئة مكافحة الفساد في سنغافورة لوكالة «فرانس برس»، مساء أمس الجمعة، أن وزير النقل اعتقل بعد توقيفه عن العمل، في إطار تحقيق يستهدف أحد أكبر أثرياء المدينة-الدولة.

وقال «مكتب التحقيقات في ممارسات الفساد» لـ«فرانس برس»: «إس إيسواران جرى اعتقاله في 11 يوليو 2023، ثم أُفرج عنه بكفالة». وأضاف: «أونغ بينغ سينغ، قطب الفنادق وأحد أغنى أغنياء سنغافورة، جرى اعتقاله في اليوم نفسه، وأفرج عنه بكفالة». لكن الهيئة لم تكشف تفاصيل تتعلق بالتحقيق الذي يجرى في هذه الدولة الأقل فسادا في العالم.

رواتب الوزراء في سنغافورة
يتقاضى الوزراء في سنغافورة رواتب تعادل أعلى الأجور في القطاع الخاص، للحد من الفساد. وعلى الرغم من مصادرة جوازات سفر الموقوفين، أكدت هيئة مكافحة الفساد أنها تدرس طلبات السفر إلى الخارج «لكل حالة على حدة».

وأضافت أنها «وافقت على طلب أونغ بينغ سينغ السفر إلى الخارج». لكنها أوضحت أنها رفعت كفالته إلى مئة ألف دولار سنغافوري (نحو سبعين ألف يورو). وأشارت إلى أن «عليه بعد عودته أن يحضر إلى مكتب التحقيقات في ممارسات الفساد، وتسليم جواز سفره». وقد طال التحقيق، الذي يستهدف وزير النقل، قطب الفنادق بعدما علمت الهيئة بتورطه في القضية.

تملك مجموعة «هوتلز بروبرتيز ليمتد»، التي يتولى أونغ بينغ سينغ منصب مديرها العام، فنادق فورسيزونز وهيلتون، ولديها مؤسسات في أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة. وفي وثيقة قُدمت إلى بورصة سنغافورة الجمعة، قالت المجموعة إن أونغ تلقى «إشعارا بالتوقيف من هيئة مكافحة الفساد، ودفع الكفالة المطلوبة».

أونغ ماليزي مقيم بشكل دائم في سنغافورة، وأسهم في إطلاق سباق الجائزة الكبرى لـ«فورمولا وان» بالدولة المدينة في العام 2008. وقد جددت شركته الخاصة «سنغابور جي بي» ومجلس السياحة السنغافوري عقد استضافة سباق الجائزة الكبرى العام الماضي حتى 2028.

في وقت سابق من الأسبوع الجاري، طلب رئيس الوزراء لي هسين لونغ من وزير النقل التوقف عن العمل، وأكدت هيئة مكافحة الفساد من قِبلها أنه «يتعاون حاليا» مع تحقيق جارٍ. وقال رئيس الحكومة إن هيئة مكافحة الفساد طلبت موافقته على إجراء تحقيق رسمي يشمل استجواب الوزير وأشخاص آخرين.

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