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لاغارد: النساء مصدر «إثراء» للاقتصاد وآمل توظيف مزيد من الخبيرات في المجال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 07:20 مساء
لاغارد: النساء مصدر «إثراء» للاقتصاد وآمل توظيف مزيد من الخبيرات في المجال
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. (أ ف ب)
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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنها «تحلم بأن تكون قادرة على توظيف مزيد من النساء الخبيرات في الاقتصاد» رغبة منها في كسر السقف الزجاجي الذي لا يزال يبطئ غالبًا هذا الجنس، الذي يقال ظلمًا إنه ضعيف، لكنه مصدر «إثراء» للاقتصاد.

ووضعت المرأة التى تتولى رئاسة هذه المؤسسة مسألة التضخم التي تهز الحكومات الأوروبية في المرتبة الثانية لكي تتحدث عن نجاح النساء، خلال النقاشات في اللقاءات الاقتصادية في «ايكس ان بروفانس»، بحسب «فرانس برس».

وقالت لاغارد «إذا حصلت النساء على فرص العمل في ظل الظروف نفسها التي يتمتع بها الرجال»  فسيكون لدى الاتحاد الأوروبي «حوالي عشرة ملايين موظف إضافي أي بزيادة في إجمالي الناتج الداخلي تبلغ 10% بحلول العام 2050. وهذا يعني إثراء لاقتصاداتنا».

«ربط كلمة ضعف بكلمة امرأة»
وقالت وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة شؤون أوروبا، لورنس بون، «لكن نحن إلى حد ما مثل تفصيل يخفي الصورة الكبرى»، مضيفة «طالما أننا نربط كلمة ضعف بكلمة امرأة فإن المجتمع سيحكم بأن النساء غير قادرات على تسلم السلطة، لأن تولي السلطة يعني أن تكون رجلًا قويًا» كما قالت كبيرة المحللين السابقة لدى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

رغم أن النساء يمثلن حوالي نصف القوة العاملة وهن أكثر تعليمًا من الرجال، فإنهن كن يشغلن 37% من المناصب الإدارية في الاتحاد الأوروبي العام 2019، ونسبة أقل بكثير (18%) في المناصب العليا بحسب أرقام يوروستات. 

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بحسب المصدر نفسه فإن مجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة تعد 28% من النساء. وتولي إدارة هذه الشركات لا يزال حتى الآن حكرًا على الرجال. جرى بالتأكيد إحراز تقدم خلال العقود الماضية لكن لا يزال هناك الكثير للقيام به.

تقول الباحثة في كلية تولوز للاقتصاد وأستاذة الاقتصاد إيمانويل أوريول إن 12 دولة في العالم فقط- كلها في الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا- كانت تقدم في 2022 «مساواة مثالية في الحقوق» بين الرجال والنساء مقابل صفر في هذا المجال العام 1945.

وتتساءل «هل هذه المساواة في الحقوق تترجم مساواة في الوظيفة وفرص العمل؟ كلا. هناك شكل من أشكال التمييز وهو ثقافي مستمر مع مرور الوقت ويصعب جدًا هزه».

تعزيز التكافؤ في الولايات الانتخابية
صوّت البرلمان الفرنسي على مر السنوات على نصوص تهدف إلى تعزيز التكافؤ في الولايات الانتخابية. كما جرى اتخاذ تدابير في البلاد وعلى المستوى الأوروبي لتوفير حصص للنساء في مجالس الإدارة.

تقول الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو، «يجب تغيير النظرة النمطية ووضع النساء في مناصب مخصصة تقليديًا للرجال». كما هي الحال في بلدها رواندا حيث كانت وزيرة للخارجية.

وتضيف «حين يرى الأولاد الصغار قائدة شرطة أو رئيسة بلدية لمدينة كبرى فإنهم يكبرون مع هذه التجربة، هناك نظرة أخرى حيال ما تستطيع المرأة القيام به»، مع دعوتها أيضًا إلى تحسين وصول الفتيات إلى الدورات التدريبية المصنفة على أنها ذكورية مثل العلوم والرياضيات.

تشجيع النساء «على الثقة بأنفسهن»
داخل البنك المركزي الأوروبي، تريد كريستين لاغارد أن تكون مثالًا يُحتذى به لتشجيع النساء «على الثقة بأنفسهن والتحلي بالشجاعة للتألق». في ظل رئاستها، قررت المؤسسة تسريع تولي نساء مناصب لا سيما مناصب المسؤولية حيث يفترض أن تشكل النساء نسبة 40% على الأقل بحلول 2026.

وقالت «لقد عملت في هذه البيئات الذكورية جدًا لأكثر من 40 عامًا»، مضيفة «لم أر بعد شابة واحدة جاءت لتطلب مني زيادة في الراتب أو مكافأة أكبر لأنها تعتقد أنها أفضل. لقد رأيت الكثير من الرجال يقومون بذلك!».

وتابعت «يجب أن نقبل أن امرأة يمكن أن تعمل في الظروف نفسها تماما وفي بعض الأحيان بشكل أفضل»، موضحة «رغم أنني امرأة أؤكد لكم أنني أمضي القسم الأكبر من وقتي في مكافحة التضخم».

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