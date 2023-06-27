لاغارد: البنك المركزي الأوروبي «سيواصل» رفع أسعار الفائدة في يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الثلاثاء، أن مصرفها «سيواصل» رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية في يوليو، لأن من السابق لأوانه «إعلان النصر» في مكافحة التضخم بمنطقة اليورو.

وقالت لمناسبة منتدى للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال: «لم ينتهِ عملنا. ما لم يحصل تغيير كبير في توقعاتنا، سنواصل رفع أسعار الفائدة في يوليو»، مضيفة: «في المستقبل القريب، من غير المرجّح أن يتمكن البنك المركزي من الجزم بشأن بلوغ أسعار الفائدة ذروتها»، بحسب «فرانس برس».

وقد قرر البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه الأخير حول السياسة النقدية في يونيو، زيادة ثامنة في أسعار الفائدة الرئيسية في أقل من عام بمقدار ربع نقطة مئوية، لرفع سعر الفائدة المرجعي على الودائع إلى 3.5%.

رفع أسعار الفائدة في يوليو

في مناسبة ذلك، رجّحت لاغارد رفع أسعار الفائدة في يوليو خلال الاجتماع المقبل للمركزي الأوروبي. وبعد عقد من معدلات الفائدة المتدنية، شرع البنك المركزي الأوروبي في جولة غير مسبوقة من التشديد النقدي، لمواجهة ارتفاع أسعار المستهلكين في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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في المقابل، حذرت لاغارد الثلاثاء من «الانعكاس السريع جدًا للسياسة النقدية في مواجهة عملية تضخم عنيدة في منطقة اليورو». ولفتت إلى «عدم اليقين» الذي يلفّ تأثير سياساتها النقدية، سواء في «مدتها» أو «مستواها».

تراجع ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو إلى 6.1% على أساس سنوي في مايو، بعيدًا من 10.6% القياسية التي سُجّلت في أكتوبر، ومن الهدف البالغ 2% الذي وضعه البنك المركزي. وقالت لاغارد: «يتحرك التضخم في الاقتصاد على مراحل، حيث تحاول عناصر اقتصادية مختلفة تحميل التكاليف على بعضها بعضًا».

«عملية تعويض مستمرة للقدرة الشرائية»|

ويغذّي ارتفاع الأجور هذه الظاهرة، في إطار «عملية تعويض مستمرة للقدرة الشرائية». وأضافت لاغارد الثلاثاء: «تنتظرنا عدة سنوات من ارتفاع الأجور».

ودعت الشركات إلى امتصاص «زيادة تكاليف اليد العاملة في هوامشها بدلًا من زيادة الأسعار». وأوضحت: «إذا كانت الشركات ستربح 25% من هامش الربح المفقود سيكون التضخم في العام 2025 مرتفعًا أكثر بشكل واضح، ليبلغ 3% تقريبًا».

أظهرت التوقعات الأخيرة، التي نشرها المركزي الأوروبي في يونيو، أن التضخم سيصل إلى 5.4% في العام 2023، و3% في العام 2024، و2.2% في العام 2025.