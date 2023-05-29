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تغير أنماط الطقس يلقي بظلاله على محصول القمح في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 03:16 مساء
تغير أنماط الطقس يلقي بظلاله على محصول القمح في غزة
سنابل قمح. (الإنترنت)
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تحصد المزارعة الفلسطينية عطاف قديح ربع محصول القمح الذي كانت تزرعه على أرضها فقط، بسبب تغير أنماط الطقس ومعدل هطول الأمطار المخيب للآمال في غزة.

وقالت قديح (60 سنة) وهي تشارك زملاءها في حصد المحصول من حقولها في جنوب القطاع غزة «سبلة (سنبلة) القمح كانت أطول وناصحة، بقت (صارت) ضعيفة كتير، تأخر المطر أثر على المحصول من حيث الجودة والكميات»، وفق وكالة «رويترز».

وأضافت «هاي الأرض كانت تنتج طن قمح، بقت تنتج ربع طن».

الخبز المسطح التقليدي جزء لا غنى عنه
وقال محمد عودة من وزارة الزراعة الفلسطينية، إن محصول القمح السنوي انخفض بمقدار ألف طن عن العام الماضي، بسبب تأخر فصل الشتاء ومعدل هطول الأمطار الذي لا يمكن التعويل عليه، وبلغ إنتاج العام الماضي خمسة آلاف طن.

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ويمثل محصول القمح المحلي عادة 2% من الاستهلاك في القطاع، الذي يعتبر سكانه، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بينما الخبز المسطح التقليدي جزءا لا غنى عنه في نظامهم الغذائي، فيما يجرى استيراد الباقي.

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