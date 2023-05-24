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أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 07:26 صباحا
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية
ناقلات نفط تبحر على طول خليج ناخودكا قرب ميناء ناخودكا في روسيا، 12 أغسطس 2022، (رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط بما يزيد عن دولار واحد اليوم الأربعاء، بعد تراجع مخزونات الخاك الأميركية، كما أثار تحذير من وزير الطاقة السعودي للمضاربين احتمال إجراء مزيد من تخفيضات الإنتاج في «أوبك بلس».

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» في أحدث تعاملات 68 سنتا، أو 0.9%، إلى 77.52 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 75 سنتا، أو 1%، إلى 73.66 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وصعد «برنت» في وقت سابق إلى 77.87 دولار للبرميل، بزيادة 1.03 دولار، وقفز خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.07 دولار إلى 73.98 دولار للبرميل.

تصريح سعودي يثير المخاوف بشأن الإمدادات
وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إنه سيبقي البائعين الذين يراهنون على أن الأسعار ستنخفض «يتأرجحون».

واعتبر بعض المستثمرين ذلك إشارة إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، المعروفة أيضًا باسم «أوبك بلس»، قد يفكرون في تخفيضات أخرى للإنتاج في اجتماع الرابع من يونيو المقبل.

كما تراجعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مايو، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي، وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 6.4 مليون بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.8 مليون.

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