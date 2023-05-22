فرنسا تستدعي شقيق حاكم مصرف لبنان ومساعِدته في تحقيق احتيال

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز اليوم الإثنين، إن القضاء الفرنسي استدعى شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومساعِدته في الوقت الذي يواصل فيه تحقيقه في مزاعم اختلاس وغسل أموال بحق سلامة.

يواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا تحقيقات في لبنان وفرنسا ودول أخرى بزعم أخذ مئات الملايين من الأموال من البنك المركزي، وفق وكالة رويترز. وينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات. ولم يردّ محامو رجا والحويك على طلبات منفصلة للتعليق.

قال مصدر مقرب لرويترز إن فرنسا حددت جلسة استماع في باريس لرجا في 31 مايو وللحويك في 13 يونيو. وأكد مصدر قضائي لبناني لرويترز أن القضاء اللبناني تلقّى أوامر الاستدعاء ويعمل على تسليمها.

مذكرة توقيف بحق سلامة

أصدرت فرنسا الأسبوع الماضي مذكرة توقيف بحق سلامة (72 عاما) بعد أن امتنع عن حضور جلسة الاستماع الخاصة به في باريس. وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) لاحقًا نشرة حمراء.

وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري لتلفزيون الجديد إنه يخشى أن تحذو المزيد من الدول الأجنبية حذو فرنسا وتوجه اتهاماتها إلى سلامة متسائلًا «ما هي ارتدادات هذا التدحرج على الواقع اللبناني نقديًا وماليًا؟». وأضاف خوري «لهذا يجب ان يدرك الحاكم هذا الأمر ويستقيل من تلقاء نفسه».

وبذلك يكون خوري قد ضم صوته إلى نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية اللذين قالا الأسبوع الماضي إن سلامة يجب أن يتنحى. وقال مصدران حكوميان لرويترز إن اجتماعًا تشاوريًا بين الوزراء ينعقد اليوم الإثنين لبحث كيفية تأثير التهم الموجهة إلى سلامة على الدولة اللبنانية والخيارات القانونية التي قد تكون أمامها لإقالته.

ووجهت بالفعل اتهامات إلى رجا ورياض والحويك في قضيتين منفصلتين في لبنان تتعلقان بالاختلاس وجرائم مالية أخرى.