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تراجع طفيف في أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 07:15 صباحا
تراجع طفيف في أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية
حقل نفطي في باكستان، (أرشيفية: الإنترنت)
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انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الأربعاء، في ظل حذر التجار بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية أثار مخاوف بشأن الطلب عقب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» 3 سنتات إلى 74.88 دولار للبرميل، وسعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين إلى 70.84 دولار، حسب وكالة «رويترز».

ارتفاع مخزونات الخام الأميركية
قال المحلل في شركة «أواندا»، إدوارد مويا، إن مخزونات الخام الأميريكية ارتفعت بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، بينما كان سبعة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجعا بمقدار 900 ألف برميل.

- صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو

وأظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في أبريل ، وهو ما يقل عن التقديرات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.8%، وفي الصين كان الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر أبريل أقل من التوقعات، مما يشير إلى أن الاقتصاد فقد الزخم في بداية الربع الثاني.

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