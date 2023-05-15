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ماكرون يستضيف إيلون ماسك في قمة بباريس لمناقشة استثمارات محتملة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 04:46 مساء
ماكرون يستضيف إيلون ماسك في قمة بباريس لمناقشة استثمارات محتملة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء لقائه رئيس شركة «تسلا» إيلون ماسك في قصر الإليزيه في باريس. (أ ف ب)
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التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك الإثنين في باريس لمناقشة استثمارات محتملة، فيما ينظم الزعيم الفرنسي قمة تهدف إلى إقناع قادة الأعمال بإنشاء مشاريع في فرنسا.

استضاف ماكرون ثاني أغنى رجل في العالم، وهو المدير التنفيذي لشركة «تسلا» للسيارات الكهربائية وشبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» وشركة «سبايس إكس» للاستكشاف الفضائي، بعد ستة أشهر من آخر لقاء بينهما في الولايات المتحدة، بحسب «فرانس برس». 

جرى اللقاء في قصر الإليزيه قبل أن يتوجه كلاهما إلى قصر فرساي لحضور الدورة السادسة من قمة «اختر فرنسا» التي ينظمها الرئيس سعيًا لجذب الاستثمار. وتحدّث ماكرون وضيفه عن «جاذبية فرنسا وصناعاتها»، وفق الرئاسة الفرنسية، وقد ظهر ماسك باسمًا ولوح بيده للصحفيين مع بدء اللقاء لكنه لم يدلِ بتعليق.

«مفاوضات جارية» مع إيلون ماسك
من جهته، صرّح وزير المال الفرنسي برونو لومير لمحطة «بي إف إم تي في» أن «مفاوضات جارية» مع إيلون ماسك. ولم يذكر لومير أي تفاصيل عن محادثات الإثنين، مكتفيًا بالقول إن «كل استثمارات اليوم هي ثمرة شهور أو حتى سنوات من المفاوضات».

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خلال زيارة إلى الولايات المتحدة في ديسمبر، عقد ماكرون اجتماعًا مع ماسك، وقال في وقت لاحق إنهما أجريا محادثة «واضحة وصادقة» خلال اجتماع استمر ساعة تناولا خلاله صناعة السيارات الكهربائية وبطارياتها.

كما نقل الرئيس الفرنسي إلى إيلون ماسك مخاوفه - ومخاوف أوروبا - بشأن سياسة إدارة المحتوى في تويتر منذ أن اشترى رجل الأعمال المنصّة المؤثّرة. وقال إيمانويل ماكرون في تغريدة عقب ذلك الاجتماع إنه «يجب على تويتر بذل جهود للامتثال للوائح الأوروبية» بشأن حرية التعبير وإدارة المحتوى والشفافية.

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