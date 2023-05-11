إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لـ«تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن إيلون ماسك، الخميس، تعيين رئيسة جديدة بدلا منه لمنصة «تويتر» وشركة «إكس» الناشئة التي ستصبح مالكة لها.

وأبدى ماسك عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي حماسته «لتعيين رئيسة تنفيذية جديدة لإكس/تويتر»، من دون أن يكشف اسمها، مؤكدًا أنها «ستبدأ مهامها في غضون نحو ستة أسابيع»، وفق وكالة «فرانس برس».

- «تويتر» ستلغي كل الحسابات غير النشطة

وأول أمس الثلاثاء، أعلن ماسك أن الحسابات غير النشطة في «تويتر» منذ سنوات ستُلغى من المنصة، في أحدث قرار له يرمي إلى تعزيز نشاط الشبكة الاجتماعية. وغرّد عبر صفحته: «سنزيل الحسابات التي لم تكن نشطة بتاتا منذ سنوات، لذلك ستلاحظون أنّ عدد متابعيكم سينخفض».

ومنذ استحواذه على المنصة لقاء 44 مليار دولار نهاية أكتوبر، أطلق ماسك تغييرات كبيرة في «تويتر»، من خلال صرفه عددا كبيرا من الموظفين واتخاذه قرارات استفزازية وإحداثه تغييرات فوضوية.

«تويتر» تعتزم إضافة خدمة الاتصالات الصوتية والمرئية عبر المنصة

وأعلن ماسك، الثلاثاء أنه سيكون من الممكن قريبا إجراء مكالمات صوتية ومرئية من منصة «تويتر»، ضمن سعيه لجعل الشبكة تطبيقا «متعدد الأغراض».

وقال على «تويتر»، «ستضاف الدردشات الصوتية والمرئية قريبا من حسابكم إلى أي مستخدم لهذه المنصة، ما سيسمح لكم بالتحدث إلى أشخاص في أي مكان في العالم من دون إعطائهم رقم هاتفكم». وبالتالي، سيقدم «تويتر» أداة مشابهة لتلك المتوافرة حاليا على شبكتَي «إنستغرام» و«فيسبوك» خصوصا.