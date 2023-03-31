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عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج الذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 08:49 مساء
عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج الذكاء الصناعي
صور تعبيرية تمثّل أداة المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي». (أ ف ب)
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وقّع إيلون ماسك ومئات الخبراء العالميين، الأربعاء، عريضة دعوا فيها إلى وقف حتى ستة أشهر تطوير برامج للذكاء الصناعي أقوى من «تشات جي بي تي 4» الذي أطلقته شركة «أوبن إيه آي» في منتصف مارس، مشيرين إلى ما تحمله هذه البرامج من «مخاطر كبيرة على البشرية».

وفي العريضة المنشورة عبر موقع «فيوتشر أوف لايف دوت أورغ» (futureoflife.org)، طالب الخبراء بوقف موقّت لعمليات تطوير برامج الذكاء الصناعي إلى حين اعتماد أنظمة حماية منها، كإنشاء هيئات تنظيمية جديدة خاصة بهذا المجال، ومراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتقنيات تساعد على تمييز الأعمال الفعلية من تلك المُبتكرة من برامج للذكاء الصناعي، وإنشاء مؤسسات قادرة على التعامل مع «المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تتسبّب بها هذه البرامج»، وفق وكالة «فرانس برس».

ووقّع العريضة شخصيات سبق أن عبّروا علناً عن مخاوفهم من الذكاء الصناعي الذي تصعب السيطرة عليه ويظهر إمكانيات تفوّق فيها على البشر، بينهم مالك «تويتر» وشركتا «سبايس إكس» و«تيسلا» إيلون ماسك، ومؤلف كتاب «سايبيينز» يوفال نواه هراري.

تقنية تؤثر على شعوب وتعرض دولا ديمقراطية للخطر
وفي مؤتمر صحفي عقده افتراضياً في مونتريال، أبدى أحد الموقّعين على العريضة, وهو الرائد الكندي في مجال الذكاء الصناعي يوشوا بنجيو، مخاوفه من هذه التقنية، وقال «لا أعتقد أن المجتمع حاضر لمواجهة هذه التقنية ذات القدرات الكبيرة والتي قد تؤثّر على شعوب وتعرض دولا ديمقراطية للخطر». وأضاف «ينبغي إبطاء هذا السباق التجاري»، داعيا إلى «مناقشة هذه القضايا على المستوى العالمي، على غرار ما حدث في موضوعي الطاقة والأسلحة النووية». 

أما رئيس شركة «أوبن إيه آي» سام التمان، فأبدى خشيته من احتمال أن يُستخدَم «تشات جي بي تي», الذي صمّمته شركته، لنشر «معلومات مضللة على نطاق واسع أو في هجمات إلكترونية». وقال في حديث إلى شبكة «إيه بي سي نيوز» في منتصف مارس إنّ «المجتمع بحاجة إلى وقت ليتكيّف» مع هذه البرامج.

وأضاف «أنّ الأشهر القليلة الفائتة شهدت سباقا غير منضبط لمختبرات الذكاء الصناعي بهدف تطوير أدمغة رقمية ذات قوة كبيرة، يعجز حتى مبتكريها عن فهمها أو التحكم بها بصورة مؤكّدة». ومن بين الموقعين على العريضة المؤسس المشارك لشركة «آبل» ستيف وزنياك وأعضاء من مختبر «ديب مايند» للذكاء الصناعي التابع لـ«غوغل»، ورئيس شركة «ستابيليتي إيه آي» المنافسة لـ«أوبن إيه آي» عماد موستاك، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين أميركيين متخصصين في الذكاء الصناعي، ومهندسين من شركة «مايكروسوفت».

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