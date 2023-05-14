وزيرة الخارجية الأميركية: إبلاغ الكونغرس بمواعيد التخلف عن سداد الديون خلال أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إنها تنوي إبلاغ الكونغرس بالمواعيد المتوقعة للتخلف عن سداد الديون فى غضون أسبوعين، وذلك في تصريحات أدلت بها، مساء أمس السبت.

وحذرت المسؤولة الأميركية الكونغرس، من أن إدارة الرئيس جو بايدن قد تلجأ لإجراءات الطوارئ، فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين الوطنى فى وقت مبكر من يونيو المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال».

كما أوضحت أن الأمر قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية في البلاد، وقد يتسبب أيضا في حدوث صدمات في الاقتصاد العالمي.

تحذير بريطاني من فشل الولايات المتحدة في سداد الديون

ووافق بايدن والنواب الجمهوريون في الكونغرس على إجراء مشاورات؛ فيما حذر وزير المالية البريطانى جيريمى هنت، من أن فشل الولايات المتحدة فى التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديونها وخروج ناتجها المحلى الإجمالى عن المسار الصحيح ستكون له عواقب «وخيمة للغاية».

والخميس الماضي، حذّر صندوق النقد الدولي من تداعيات خطيرة، إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مع اقتراب المهلة النهائية لرفع البلاد سقف الدين أو تعليقه.

وقالت مديرة العلاقات العامة لدى الصندوق جولي كوزاك، للصحفيين: «تقييمنا يفيد بتداعيات مرتقبة خطيرة للغاية، ليس على الولايات المتحدة فحسب، بل على الاقتصاد العالمي أيضا، في حال تخلّفت (واشنطن) عن السداد»، داعية جميع الأطراف المعنية إلى حل المسألة بشكل عاجل.

أول يونيو .. موعد حاسم في الوضع المالي والاقتصادي الأميركي

وفي أوائل مايو الجاري، حذرت جانيت يلين من أن بلادها مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو، وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين، بشأن رفع سقف الاقتراض.

وقالت يلين، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي: «أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع يونيو، وربما اعتبارا من أول يونيو، إذا لم يرفع كونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ».