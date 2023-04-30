اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟

القاهرة - بوابة الوسط

بعد أشهر من تدفق مئات الآلاف من مشجعي كرة القدم إلى فنادقها وملاعبها، تسعى قطر إلى التعافي من اكتئاب ما بعد المونديال (الذي أقيم بين نوفمبر وديسمبر الماضيين)، فيما تعمل الدولة الخليجية إلى محاولة إنعاش التجارة من خلال استضافة المزيد من الأحداث العالمية.

ومنذ انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم في 18 ديسمبر حين تُوّجت الأرجنتين باللقب، يستذكر تجار الدوحة بحنين فترة المونديال الذي سمح باستقطاب 1.4 مليون زائر، بحسب أرقام السلطات.

وكالة «فرانس برس» سلطت الضوء على أوضاع التجار وآمالهم نحو انتعاشة جديدة تذكرهم بما كان عليه الوضع أيام المونديال.

«أختار باتيل» الذي يدير متجر مجوهرات في سوق واقف في الدوحة يؤكد أن الحركة هادئة حاليا، مضيفا: «بالفعل نفتقد المشجّعين الآن».

عجز عن دفع الرواتب مع قلة الحركة التجاربة

ورغم أن عطلة عيد الفطر حركت العجلة الاقتصادية في السوق بعض الشيء، فإن سانديف كومار الذي يدير ورشة طباعة، اضطرّ إلى صرف اثنين من موظفيه الأربعة وإعادتهما إلى الهند لأنّه لم يعد قادرًا على دفع الرواتب. وقال: كومار «نفتقد الأجواء، لكننا نفتقد العمل أكثر».

وخلال أربعة أشهر، غادر آلاف العمال الأجانب الدولة الخليجية فيما سرحت فنادق فاخرة، شُيّدت خصيصًا من أجل الحدث الكروي العالمي، مئات الموظفين.

عاطلون عن العمل يتسولون

على كورنيش الدوحة، حيث أُقيمت مناطق المشجعين الرئيسية خلال المونديال، شوهد أشخاص عاطلون عن العمل يتسولون، في مشهد غير مألوف في الدولة الخليجية الثرية. ودفع ذلك وزارة الداخلية إلى التحذير من أن «التسوّل عادة مذمومة وتعتبر من السلوكيات غير الحضارية» داعيةً السكان إلى مكافحته عبر الإبلاغ عن المتسوّلين.

وفي قطر التي غالبًا ما تكون بحاجة لليد العاملة الأجنبية، تدافع أكثر من ألف شخص أخيرًا أمام أبواب مركز تجاري على أطراف الدوحة كان قد أعلن عن 100 فرصة عمل.

وتبقى قطر التي تملك احتياطات غاز هائلة، إحدى القوى الاقتصادية الأثرى في الشرق الأوسط. وبعد أن سجّلت فائضًا تجاريًا بلغ قرابة 100 مليار دولار العام 2022، يُتوقع أن تشهد قطر نموًّا بنسبة 3.4% هذا العام، بحسب أرقام البنك الدولي.

وارتفع عدد سكان قطر بحوالي 100 ألف منذ نهائي بطولة كأس العالم، ليتجاوز ثلاثة ملايين نسمة، وفق الأرقام الرسمية.

انخفاض طبيعي في حجوزات السفر

أكد رئيس هيئة «قطر للسياحة» والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر أن نسبة حجوزات الفنادق غالبًا ما تكون منخفضة في الأشهر التي تلي فترة المونديال.

وأضاف أن قطر استثمرت في السياحة وتركّز أكثر فأكثر على استضافة المزيد من الأحداث الكبيرة متوقعًا أن تستقبل أكثر من خمسة ملايين زائر هذا العام، أي أكثر من ضعف عدد السيّاح المسجل في العام 2019، قبل أزمة وباء كوفيد-19.

معرض للبساتين يتوقع أن يجذب مليون زائر

ينهمك عمّال على متن حفارات في أشغال تمهيدًا لاستضافة المعرض الدولي للبستنة 2023 اعتبارًا من أكتوبر والذي تأمل قطر بأن يجذب مليون زائر أجنبي. وكذلك، تُشيَّد حلبة جديدة لسباقات السيارات حيث ستُقام جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد في الثامن من أكتوبر.



والجمعة منح الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) قطر حق استضافة كأس العالم للرجال العام 2027.

وقال وزير الثقافة القطري الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني «إنه عندما أطلقت قطر مبادرة الأعوام الثقافية للتبادل الثقافي الدولي مع دول أخرى قبل عقد، كان من الصعب إيجاد بلدان مرشحة».

وأكد خلال فعالية مع إندونيسيا، شريك هذا العام في النسخة الثانية عشرة من المبادرة، أن الدول باتت الآن تتزاحم لتكون جزءًا من الأعوام الثقافية.

آمال معلقة على خطط انتعاش حكومية

يتوقع أصحاب الشركات أن يعلن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي تسلّم مهامه في مارس الماضي إجراءات قريبًا لدعم تنويع مصادر الاقتصاد المرتهن للغاز والنفط واستقطاب الأجانب ذوي المهارات العالية، في مواجهة منافسة متزايدة من جانب الدول الخليجية المجاورة.

وقال رئيس فرع قطر لشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» الاستشارية بسام حاج أحمد إنه متأكد تمامًا من أن الحكومة ستقوم بتغييرات. وأكد أن الشركات القطرية تظهر رغبة في التحول نحو الرقمية ومجالات حديثة أخرى وتريد المزيد من الموارد والمهارات.

وينبغي على الأجانب حاليًا مغادرة البلاد فور انتهاء صلاحية عقود عملهم ويحقّ فقط لقسم صغير منهم شراء عقارات في قطر.

ورأى حاج أحمد أن إصلاح قوانين العمل والتأشيرات سيجعل قطر أكثر استقطابًا. ولفت إلى أن قطر تملك الكثير من الفرص الفريدة من نوعها مقارنة بالدول الأخرى. لكن ينبغي علينا تطوير نهج أكثر تنظيمًا لاستقطاب المهارات.