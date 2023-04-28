تباطؤ جديد للتضخم في أميركا لكنه غير كافٍ للاحتياطي الفيدرالي

القاهرة - بوابة الوسط

ساهم انخفاض أسعار الطاقة إلى حد كبير في الحد من التضخم في مارس في الولايات المتحدة لكن ذلك قد لا يكون كافيًا لمنع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من رفع معدلات الفائدة من جديد الأسبوع المقبل.

وحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي «بي سي اي» الذي نشرت وزارة التجارة الأرقام المتعلقة به الجمعة، بلغ التضخم 4,2% في مارس في تراجع كبير عن الشهر الذي سبقه 5,1% وأصبح في أدنى مستوى منذ سنتين. وخلال شهر واحد فقط، تباطأ ارتفاع الأسعار أيضًا وبلغ 0,1% وهذا يتطابق مع توقعات المحللين، كما ذكر الموقع الإلكتروني «بريفينغ.كوم»، وفق وكالة فرانس برس.

لكن التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة ويشكل البيانات التي يراقبها بشكل خاص الاحتياطي الفيدرالي، سجل انخفاضًا بدرجة أقل إلى 4,6% خلال عام واحد، مقابل 4,7% في الشهر السابق، ويتجاوز الآن التضخم، في خلال شهر واحد بلغ التضخم الأساسي 0,3% أي كما كان في فبراير.

ورأت كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «اتش اف إي» روبيلا فاروقي أن «التضخم الأساسي يتباطأ بشكل طفيف لكنه ما زال أعلى بكثير من الهدف» الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، معتبرة أن مسار الشهر الماضي ما زال غير كافٍ لدفع المؤسسة إلى انتظار ارتفاع آخر. في الواقع، يريد الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوم بمهام البنك المركزي إعادة التضخم إلى هدفه المحدد ب2% خلال عامٍ واحدٍ.

أسعار الخدمات مرتفعة في أميركا

حتى الآن، كانت الأسعار مدفوعة بشكل رئيسي بالصدمات الخارجية وتأثيرها على المواد الخام والمواد الغذائية. وكان للطاقة خصوصًا تأثيرًا مباشرًا على الارتفاع الشامل. لكن لم يعد الأمر كذلك. فقد انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 10% تقريبًا في مارس وتباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكلٍ حادٍ ليبلغ 8% خلال عامٍ واحدٍ.

ويتركز التضخم الآن على قطاع الخدمات التي ما زالت أسعارها تشهد تضخمًا بنسبة 5,5% وإن كان الاتجاه، هنا أيضًا، يتباطأ مقارنة بالشهر السابق 5,8 %، كل ذلك يفترض أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي الذي ستجتمع لجنته النقدية الأسبوع المقبل إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة التي تبلغ حاليا بين 4,75% و5%، مقابل ما بين صفر و0,25% منذ أكثر من عام بقليل، حسب فرانس برس.

تتوقع الأسواق ارتفاعًا إضافيًا في الأسعار الرئيسية بمقدار 0,25%. قال لوك بارثولوميو كبير الاقتصاديين في شركة استثمارية «نعتقد أن رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل سيمثل أعلى نقطة في دورة التضييق هذه». وأضاف «قد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى بعض الوقت لتقييم تأثير التشديد السريع الذي كان يتبعه في الـ18 شهرًا الماضية قبل اتخاذ قرارٍ بشأنه».