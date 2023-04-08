  • Alwasat News
Atwasat

السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح لإنتاجه محلياً.. والسر البذور المصرية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 08:58 مساء
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح لإنتاجه محلياً.. والسر البذور المصرية
عامل من المعهد السنغالي للبحوث الزراعية يحصد القمح في حقل في سنغالكام بالقرب من داكار. (أ ف ب)
alwasat radio

حصدت السنغال هذا الأسبوع قمحاً من أراضٍ زرعتها لتُثبت أن إنتاج هذه الحبوب ممكن محلياً، أملاً في خفض الاعتماد الكلي على الاستيراد.

يُعدّ السنغاليون من عشاق الخبز ما يجعل القمح ثاني أكثر الحبوب استهلاكاً بعد الأرز في البلاد. وتعتمد السنغال على غرار بلدان أفريقية أخرى على مصادر خارجية لإمدادها باستهلاكها، مستوردةً 800 ألف طن من القمح سنوياً، بحسب «فرانس برس».

وأدّت صعوبات الإمداد، وارتفاع أسعار الحبوب، والتضخم الناجم عن الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن أزمة الغذاء، إلى تحفيز جهود السنغاليين لتأمين الاكتفاء الذاتي، وهو طموح وطني قديم. وبُذلت محاولات لسنوات في زراعة القمح والتغلب على قيود المناخ الاستوائي.

 خطوة مهمة على طريق الإنتاج المحلي
ّوأكد أمادو تيديان سال الباحث في مجال القمح في معهد الإسراء الحكومي، أنّ البلاد حصدت القمح هذا الأسبوع من قطعة أرض زُرعت في سنغالكام بُغية التجربة، ما يشكّل خطوة مهمة على طريق الإنتاج المحلي.

 وفيما يُسمع هدير آلة الحصاد في أجواء سانغالكام بالقرب من داكار، قالت أوا ندياي دينغ الباحثة في مركز الإسراء في سنغالكام «زُرعت البذور في 10يناير. وبدأنا الحصاد» الخميس الماضي، أي استغرق نموها ثلاثة أشهر.

-  انخفاض أسعار القمح في الأسواق العالمية
-  باخرة محملة بالقمح الأوكراني المخصص لإثيوبيا تصل إلى جيبوتي

وأكدت أن أربعة أنواع من بذور القمح زُرعت في هذه الأرض: ثلاثة منها من مصر وهي دولة منتجة، أما النوع الرابع فطوّره مركز «الإسراء». 

وزُرعت خمس قطع أرض بالتزامن في السنغال، اثنتان منها في داكار وثلاث في وادي نهر السنغال. وتعتبر ثلاثة من أنواع البذور المزروعة «طرية» وهي مخصصة لصنع الخبز، فيما النوع الرابع «قاسٍ» ويُستخدم لصنع المعكرونة. وأكد سال إجراء اختبارات على مئات الأنواع، وقد تبيّن أن الكثير منها غير مناسب. 

وأضاف «نضج بعض هذه الأنواع بعد ثلاثة أشهر، متماشياً مع موسم البرد لدينا» بين يناير وأبريل، ما دحض قول باحثين محليين إن زراعة القمح غير ممكنة بسبب مناخ البلاد. 

 وزير الزراعة السنغالي أن يستلهم من تجربة مصر 
وأظهرت تجارب أن «القمح يمكن أن ينمو في سائر أنواع الأراضي في السنغال، ومنها الرملية كما في سنغالكام، أو الطينية في الشمال وفي وادي نهر السنغال»، بحسب قوله. وأشار إلى أن الأزمة في أوكرانيا ولّدت مزيداً من الإرادة السياسية «لزراعة القمح على نطاق واسع». 

وأراد وزير الزراعة السنغالي أن يستلهم من تجربة مصر بعد مشاركته في قمة كوب27 للمناخ في هذا البلد في نوفمبر 2022. وقال الوزير علي نغويل ندياي لصحفيين «طلبت من نظيري المصري أن يمنحنا بذوراً، وهذه هي النتيجة حالياً».

وفي 1 أبريل، زار الوزير قطعة أرض مزروعة في سنغالكام برفقة السفير المصري. وقال «لدينا إمكانات كبيرة. اعتباراً من نوفمبر 2023 سنكون قادرين على زيادة المناطق المزروعة» بدعم شركاء من القطاع الخاص. وأضاف «سندعم المنتجين ولكن علينا حل مشكلة المياه» بهدف تأمين الري. 

من جهته بدا رئيس الاتحاد الوطني للخبازين في السنغال أمادو غاي أكثر تحفظًا. وقال «هل يمكن إنتاج القمح في السنغال؟ لا أعتقد ذلك». واقترح تكريس «مزيد من الموارد للحبوب المحلية مثل الدخن والذرة والذرة الرفيعة». و«من بين 2500 فرن في السنغال يستخدم أكثر من 300 هذه الحبوب المحلية في إنتاج الخبز. ويصطف الناس للحصول على الخبز المصنوع من الدخن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي
«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب

«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب
«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة

«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة
الكاسا وسحوركم علينا (8)

الكاسا وسحوركم علينا (8)
«الميزان 6» حـ(8): البطالة وآثارها على الشباب

«الميزان 6» حـ(8): البطالة وآثارها على الشباب
أنس جابر تصل لنصف نهائي دورة تشارلستون الأميركية للتنس للعام الثالث تواليا

أنس جابر تصل لنصف نهائي دورة تشارلستون الأميركية للتنس للعام الثالث تواليا
الفنان حلمي التوني (أخناتون) الفن التشكيلي

الفنان حلمي التوني (أخناتون) الفن التشكيلي
«سبايس اكس» تُعد لأول رحلة مدارية تجريبية لصاروخها العملاق «ستارشيب»

«سبايس اكس» تُعد لأول رحلة مدارية تجريبية لصاروخها العملاق «ستارشيب»
«أرزاق تساق 2023» (حـ8): بر الأم سبيل البركة

«أرزاق تساق 2023» (حـ8): بر الأم سبيل البركة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (4): مطعم صبحي كابر (مصر)

رحاليستا في «أساطير الأكل» (4): مطعم صبحي كابر (مصر)
الانتقادات تحاصر الدراما الرمضانية.. «العربجي» و«الكبير قوي» و«جعفر العمدة»

الانتقادات تحاصر الدراما الرمضانية.. «العربجي» و«الكبير قوي» و«جعفر العمدة»
كاريكاتير خيري - تصاعد الأحداث في فلسطين بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - تصاعد الأحداث في فلسطين بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى
كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم

كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم
%31 من العائلات الليبية تنفق أغلب دخلها على الغذاء

%31 من العائلات الليبية تنفق أغلب دخلها على الغذاء
جريدة «الوسط»: نورلاند يستبق الجميع ويطرح شروط ما قبل الانتخابات

جريدة «الوسط»: نورلاند يستبق الجميع ويطرح شروط ما قبل الانتخابات
5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان

5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان
«المركزي»: المرتبات تمثل 73% من إجمالي الإنفاق منذ بداية العام الجاري

«المركزي»: المرتبات تمثل 73% من إجمالي الإنفاق منذ بداية العام الجاري
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«إيرباص» تتلقى طلبية شراء ضخمة من شركة صينية قوامها 50 مروحية «إتش 160»
«إيرباص» تتلقى طلبية شراء ضخمة من شركة صينية قوامها 50 مروحية ...
سوق الوظائف تتحسّن للشهر الثاني على التوالي في أميركا
سوق الوظائف تتحسّن للشهر الثاني على التوالي في أميركا
الصين تشتري 18 طنا من الذهب لتعزيز اليوان ومنافسة الدولار
الصين تشتري 18 طنا من الذهب لتعزيز اليوان ومنافسة الدولار
وزيرة الخزانة الأميركية: إصلاح البنك الدولي يوفر 50 مليار دولار قروضا إضافية
وزيرة الخزانة الأميركية: إصلاح البنك الدولي يوفر 50 مليار دولار ...
الادعاء الفرنسي يضع رئيس مصرف لبناني على قائمة الاشتباه
الادعاء الفرنسي يضع رئيس مصرف لبناني على قائمة الاشتباه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن ......
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر خط أنابيب سيبيريا
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر......
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من......
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار دولار
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار ......
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل ......
المزيد
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح لإنتاجه محلياً.. والسر البذور المصرية
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح لإنتاجه محلياً.. والسر ......
وزيرة المال السويسرية: الاستحواذ المصرفي أنقذ الاقتصاد من الانهيار
وزيرة المال السويسرية: الاستحواذ المصرفي أنقذ الاقتصاد من ......
الشلل يضرب اثنين من موانئ كاليفورنيا
الشلل يضرب اثنين من موانئ كاليفورنيا...
الادعاء الفرنسي يضع رئيس مصرف لبناني على قائمة الاشتباه
الادعاء الفرنسي يضع رئيس مصرف لبناني على قائمة الاشتباه...
وزيرة الخزانة الأميركية: إصلاح البنك الدولي يوفر 50 مليار دولار قروضا إضافية
وزيرة الخزانة الأميركية: إصلاح البنك الدولي يوفر 50 مليار ......
المزيد