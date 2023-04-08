السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح لإنتاجه محلياً.. والسر البذور المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

حصدت السنغال هذا الأسبوع قمحاً من أراضٍ زرعتها لتُثبت أن إنتاج هذه الحبوب ممكن محلياً، أملاً في خفض الاعتماد الكلي على الاستيراد.

يُعدّ السنغاليون من عشاق الخبز ما يجعل القمح ثاني أكثر الحبوب استهلاكاً بعد الأرز في البلاد. وتعتمد السنغال على غرار بلدان أفريقية أخرى على مصادر خارجية لإمدادها باستهلاكها، مستوردةً 800 ألف طن من القمح سنوياً، بحسب «فرانس برس».

وأدّت صعوبات الإمداد، وارتفاع أسعار الحبوب، والتضخم الناجم عن الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن أزمة الغذاء، إلى تحفيز جهود السنغاليين لتأمين الاكتفاء الذاتي، وهو طموح وطني قديم. وبُذلت محاولات لسنوات في زراعة القمح والتغلب على قيود المناخ الاستوائي.

خطوة مهمة على طريق الإنتاج المحلي

ّوأكد أمادو تيديان سال الباحث في مجال القمح في معهد الإسراء الحكومي، أنّ البلاد حصدت القمح هذا الأسبوع من قطعة أرض زُرعت في سنغالكام بُغية التجربة، ما يشكّل خطوة مهمة على طريق الإنتاج المحلي.

وفيما يُسمع هدير آلة الحصاد في أجواء سانغالكام بالقرب من داكار، قالت أوا ندياي دينغ الباحثة في مركز الإسراء في سنغالكام «زُرعت البذور في 10يناير. وبدأنا الحصاد» الخميس الماضي، أي استغرق نموها ثلاثة أشهر.

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وأكدت أن أربعة أنواع من بذور القمح زُرعت في هذه الأرض: ثلاثة منها من مصر وهي دولة منتجة، أما النوع الرابع فطوّره مركز «الإسراء».

وزُرعت خمس قطع أرض بالتزامن في السنغال، اثنتان منها في داكار وثلاث في وادي نهر السنغال. وتعتبر ثلاثة من أنواع البذور المزروعة «طرية» وهي مخصصة لصنع الخبز، فيما النوع الرابع «قاسٍ» ويُستخدم لصنع المعكرونة. وأكد سال إجراء اختبارات على مئات الأنواع، وقد تبيّن أن الكثير منها غير مناسب.

وأضاف «نضج بعض هذه الأنواع بعد ثلاثة أشهر، متماشياً مع موسم البرد لدينا» بين يناير وأبريل، ما دحض قول باحثين محليين إن زراعة القمح غير ممكنة بسبب مناخ البلاد.

وزير الزراعة السنغالي أن يستلهم من تجربة مصر

وأظهرت تجارب أن «القمح يمكن أن ينمو في سائر أنواع الأراضي في السنغال، ومنها الرملية كما في سنغالكام، أو الطينية في الشمال وفي وادي نهر السنغال»، بحسب قوله. وأشار إلى أن الأزمة في أوكرانيا ولّدت مزيداً من الإرادة السياسية «لزراعة القمح على نطاق واسع».

وأراد وزير الزراعة السنغالي أن يستلهم من تجربة مصر بعد مشاركته في قمة كوب27 للمناخ في هذا البلد في نوفمبر 2022. وقال الوزير علي نغويل ندياي لصحفيين «طلبت من نظيري المصري أن يمنحنا بذوراً، وهذه هي النتيجة حالياً».

وفي 1 أبريل، زار الوزير قطعة أرض مزروعة في سنغالكام برفقة السفير المصري. وقال «لدينا إمكانات كبيرة. اعتباراً من نوفمبر 2023 سنكون قادرين على زيادة المناطق المزروعة» بدعم شركاء من القطاع الخاص. وأضاف «سندعم المنتجين ولكن علينا حل مشكلة المياه» بهدف تأمين الري.

من جهته بدا رئيس الاتحاد الوطني للخبازين في السنغال أمادو غاي أكثر تحفظًا. وقال «هل يمكن إنتاج القمح في السنغال؟ لا أعتقد ذلك». واقترح تكريس «مزيد من الموارد للحبوب المحلية مثل الدخن والذرة والذرة الرفيعة». و«من بين 2500 فرن في السنغال يستخدم أكثر من 300 هذه الحبوب المحلية في إنتاج الخبز. ويصطف الناس للحصول على الخبز المصنوع من الدخن».