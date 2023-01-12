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انخفاض أسعار القمح في الأسواق العالمية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 08:20 صباحا
انخفاض أسعار القمح في الأسواق العالمية
سنابل قمح في الأرجنتين، 26 أكتوبر 2022، (ا ف ب)
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تشهد أسعار القمح انخفاضا في الأسواق العالمية، بعد وفرة المحاصيل الروسية والأسترالية واحتدام المنافسة، في تجاهل لصخب الحرب في أوكرانيا.

وتراجع العقد الآجل المعياري للقمح الأحمر الشتوي الناعم المدرج في بورصة شيكاغو، الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر العام 2021، أي منذ أكثر من 27 شهرا، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي السوق الأوروبية، انخفض سعر هذه الحبوب إلى ما دون 290 يورو للطن على بورصة «يورونكست» الإلكترونية الأربعاء.

وقال رئيس شركة «غلوبل كوموديتي أناليتيكس أند كونسالتنغ» مايكل زوزولو، «الأسعار تنخفض في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب روسيا والهند وأستراليا».

القمح الروسي يفوز بمناقصة مصرية
فمحصول روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، كان ممتازا وفازت لتوها بمناقصة مصرية جديدة.

وبعد روسيا، تتوقّع أستراليا محصولا قياسيا (نحو 40 مليون طن) والهند متفائلة بشأن محصولها المقبل، مستفيدة من الظروف المناخية المواتية.

كذلك، يتوقع بعض المحللين مراجعة في مارس للحظر الذي فرضته نيودلهي في مايو على صادرات القمح بعد موجة حر مدمرة.

وتدخل السوق الأميركية فكرة أن الهند وأستراليا «يمكنهما فرض سعر منخفض بما يكفي للسيطرة على جزء جيد من سوق التصدير»، وفقا لزوزولو.

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