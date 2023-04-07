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الروبل الروسي يتراجع لأدنى مستوياته مقابل الدولار منذ عام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 02:50 مساء
الروبل الروسي يتراجع لأدنى مستوياته مقابل الدولار منذ عام
شاشة تعرض أسعار صرف الدولار واليورو أمام مكتب صيرفة في العاصمة الروسية موسكو، 16 فبراير 2023. (أ ف ب)
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تراجع سعر صرف الروبل الروسي، اليوم الجمعة، في مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ عام، وبلغ 82 روبلا في بورصة موسكو.

وفرضت دول الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا منذ أكثر من عام، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ردد على مدى عام أن العقوبات الدولية غير مجدية، حذر الأسبوع الماضي من العواقب «السلبية» للعقوبات «على المدى المتوسط».

وجرى تداول الدولار في مقابل 82 روبلا عند الساعة 07,40 بتوقيت غرينتش، في بورصة موسكو.

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وسجل الروبل أدنى مستوياته في إبريل العام الماضي، بعد شهرين على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

سعر الصرف «يجاري مبادئ السوق»

وكان وزير المال الروسي أنطون سيلانوف، ربط الأربعاء بين السعر وتدفقات العملات الأجنبية من روسيا وإليها، وقال في مقابلة مع التلفزيون الحكومي إن «هذه التغيرات مرتبطة بزيادة الواردات أو تقليص إجراءات التصدير»، مشيرا إلى تسجيل تقلبات في الأشهر الأخيرة، مؤكدا أن سعر الصرف «يجاري مبادئ السوق».

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الروس الشعور بالقلق، أكد سيلانوف، أن بلاده يمكنها الاعتماد على عائدات موارد الطاقة التي تواصل بيعها في السوق العالمية، مضيفا «هذا مؤشر على أن البلاد ستتلقى المزيد من العملات للبلاد ما يعني أن سعر صرف الروبل سيتجه إلى الصعود».  

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