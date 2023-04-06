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صندوق النقد يتوقع أضعف نمو للاقتصاد العالمي منذ عام 1990

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أبريل 2023, 08:41 مساء
صندوق النقد يتوقع أضعف نمو للاقتصاد العالمي منذ عام 1990
مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا خلال مؤتمر صحفي في باريس، 18 مايو 2021، (ا ف ب)
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توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الخميس، مع انطلاق اجتماعات الربيع لمؤسستها، أن يمر الاقتصاد العالمي بواحدة من أضعف فترات النمو في العقود الأخيرة، بحيث لا يتجاوز المعدل 3% عام 2023.

وقالت غورغييفا في كلمة بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين في واشنطن، «رغم متانة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في غالبية الاقتصادات المتقدمة وكذلك الانتعاش المرتبط بإعادة فتح الصين، نتوقع نمواً أقل من 3% في عام 2023».

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تحديثه السابق لتقرير الاقتصاد العالمي في نهاية يناير، أن يناهز النمو 2,9% عام 2023، وهو معدل أفضل قليلاً من التقديرات الأولى التي أعلنها في أكتوبر الماضي.

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رغم توقع نمو جيّد لاقتصادات الدول الناشئة الكبرى، ولا سيما الصين والهند، إلا أنه سيكون أضعف مما كان يأمل صندوق النقد الدولي في الاقتصادات المتقدمة.

صندوق النقد: النمو الاقتصادي العالمي لن يتجاوز 3%
وتوقعت غورغييفا أن يستمر هذا الاتجاه، إذ قالت «نتوقع نمواً بنسبة 3% تقريباً مدى السنوات الخمس المقبلة، وهي أضعف توقعاتنا على المدى المتوسط منذ عام 1990»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وشدّدت المديرة العامة على أنه في ظل هذه الظروف، فإن استمرار التشديد النقدي من أجل كبح التضخم الذي لا يزال مرتفعاً يجب أن يظل الأولوية، رغم مخاطر اضطراب القطاع المالي.

واعتبرت أن المخاطر تبقى محدودة ويمكن للبنوك المركزية منعها عبر «استخدام سياساتها المالية لضمان استقرار» القطاع. لكن غورغييفا قلقة أيضاً بشأن حالة المالية العامة في معظم البلدان، مع ارتفاع الدين العام لديها بتأثير من وباء كوفيد ثم تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

التحديات التي يجب مواجهتها كبيرة، لا سيما لتمكين الانتقال البيئي في الدول الناشئة التي تقدّر احتياجاتها بنحو ألف مليار دولار سنوياً مدى السنوات القليلة المقبلة. وسيتطلب ذلك «أن يساعد أكثر أعضائنا ثراء في سدّ الثغرات» في جمع التبرعات.

سوق الديون
كما تواجه البلدان المنخفضة الدخل صعوبات في الوصول إلى سوق الديون، بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بزيادة البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة. والكثير من هذه الدول يواجه صعوبات مالية، فقد زاد إجمالي الأموال التي وفرها صندوق النقد الدولي بشكل حاد إلى 300 مليار دولار في الأشهر الأخيرة.

وشدّدت غورغييفا على أن ذلك قد يستمر لأن «نحو 15% من الدول المنخفضة الدخل تعاني أصلاً مشاكل ديون و45% توشك على مواجهة مشاكل ديون».

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