الأسواق المالية تتجه إلى التعافي بعد انخفاض التضخم في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

تحسَّن أداء البورصات العالمية الثلاثاء متأثرة بتواصل انخفاض التضخم الأميركي، في أنباء جيدة بعد أيام صعبة شهدتها الأسواق المالية بسبب الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة.

بعد جلستي تداول سجّلتا تراجعًا حادًا بحوالي 3% الإثنين، ارتفعت البورصات الأوروبية بشكل طفيف الثلاثاء. وقرابة الساعة 14.15 بتوقيت غرينتش، ارتفعت بورصة باريس بنسبة 1.78% وفرانكفورت 1.75% وميلانو 2.16%، ولندن 0.87%، بحسب «فرانس برس».

بدورها، افتتحت بورصة نيويورك على ارتفاع. فقد ارتفع مؤشر داو جونز 0.99% وناسداك 1.72% وإس أند بي 500 بنسبة 1.48%. وسجل التضخم في الولايات المتحدة تباطؤًا في فبراير إلى 6% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ العام ونصف العام تقريبًا، في وقت يتعرض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لضغوط مع إفلاس مصرف بنك سيليكون فالي.

تباطؤ التضخم على أساس شهري

كما تباطأ التضخم على أساس شهري، إلى 0.4%، مجددًا بما يتماشى مع توقعات المحللين. وقال كريستيان باريسوت، الاقتصادي لدى Aurel BGC «تتواصل حركة تراجع التضخم، لكن في الخدمات، ما زال التضخم قويًا بما يكفي لكي يعتبر البنك المركزي أنه لم ينتصر في هذه المعركة».

ويتساءل بعض مشغلي السوق، إذا ما كان سيؤدي إفلاس العديد من المصارف الأميركية المحلية إلى تباطؤ رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية، أو وضع حد له، في حين كان يتوقع إعلان رفع لأسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعًا قبل أيام.

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ومعدلات الفائدة التي تحددها البنوك المركزية هي أداتها الرئيسية للسيطرة على التضخم. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأميركي في غضون أسبوع.

ارتفع سهم مجموعة «رولز رويس» 4.83% إلى 152 بنسا، فيما ارتفع سهم مجموعة BAE Systems للدفاع 1.87% إلى 925 بنسا في لندن، في اليوم التالي لإعلان برنامج غواصات تعمل بالدفع النووي نتيجة تعاون بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا.

المؤسسات المالية تنتعش

وشهدت المؤسسات المالية التي خسرت أكثر من 450 مليار يورو من قيمتها السوقية في يومين وفقا لمؤشر MSCI المالي العالمي، انتعاشًا. وبعدما خسر سهم مصرف كريدي سويس نحو 10% من قيمته الإثنين، ارتفع 1.51% قرابة الساعة 13.35 بتوقيت غرينتش.

وفي أماكن أخرى في أوروبا، ارتفع سهم بي إن بي باريبا 3.9% وسوسييتيه جينيرال 3.53% وبانكو بي بي إم 0.57% وكوميرتس بنك 4.52% وستاندرد تشارترد 1.71% وإتش إس بي سي 1.37%.

من جهة أخرى، بدا أن المصارف الأميركية تستعد للتعافي. فقد ارتفع سهم فيرست ريبابليك بنك أكثر من 48% وويسترن ألاينس 45% في التداولات الأولى. وأعلن رئيس مجلس إدارة «ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك وانستغرام» مارك زاكربرغ الثلاثاء أن الشركة ستلغي 10 آلاف وظيفة إضافية، بعد موجة أولى شملت صرف 11 ألف موظف مطلع نوفمبر.

تماسك الدولار قليلا مقابل العملات الأخرى

وبعد تخفيف أسعار الفائدة على القروض الحكومية، خصوصا الديون القصيرة الأجل الإثنين، ارتفعت سوق الديون السيادية بشكل حاد الثلاثاء: قرابة الساعة 13.50 بتوقيت غرينتش، وبلغت الفائدة على القروض الأميركية لعشر سنوات 3.66% ولعامين 4.38%.

تماسك الدولار قليلا مقابل العملات الأخرى. وتراجع اليورو 0.27% أمام الدولار فبلغت قيمته 1.0702 دولار وتراجع كذلك الجنيه الاسترليني 0.16% أمام الدولار وبلغت قيمته 1.2163 دولار قرابة الساعة 13.55 بتوقيت غرينتش.

من جهة أخرى، اجتازت الليرة اللبنانية عتبة قياسية عند 100 ألف للدولار الثلاثاء في الأسواق الموازية، على ما أفادت مكاتب الصيرفة في البلاد. وارتفعت عملة البتكوين 6.38% لتصل إلى 25.781 دولار بعدما قفزت أكثر من 12% الإثنين.

وبعدما شهد جلسة تداولات مضطربة الإثنين وسجل أدنى مستوياته منذ يناير خلال ساعات التداول (78.34 دولار)، انخفض برميل نفط برنت بحر الشمال 0.58% إلى 80.36 دولار، وخسر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.97% إلى 73.32 دولار قرابة الساعة 13.55 بتوقيت غرينتش.